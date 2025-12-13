El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson

El ramal del Tren Roca que une Plaza Constitución con La Plata opera este sábado por la tarde con un esquema reducido debido a una colisión con una persona registrada a la altura de la estación Hudson, informaron desde Trenes Argentinos.

Según el parte oficial difundido a las 19:07, el servicio quedó dividido en dos tramos: entre Plaza Constitución y Berazategui y entre Villa Elisa y La Plata.

De esta manera, el sector afectado comprende el tramo Berazategui–Villa Elisa, que permanece sin circulación mientras se desarrollan las intervenciones de los equipos de emergencia y las pericias correspondientes.