El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero

El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero
13 de Diciembre de 2025 | 13:08

Escuchar esta nota

El accidente de tránsito que involucró a tres micros que trasladaban hinchas de Estudiantes a Santiago del Estero, ocurrido esta madrugada en la Ruta Nacional 8 a la altura de la localidad de Solís, generó gran preocupación en la comunidad Pincharrata. No obstante, el club emitió un rápido comunicado con información detallada que sirvió para llevar alivio a los hinchas y a sus seres queridos.

Mientras persisten los ecos por lo sucedido en las primeras horas de este sábado, en pleno éxodo albirrojo al Estadio Madre de Ciudades, este mediodía el presidente del "Pincha", Juan Sebastián Verón, dio su punto de vista respecto de lo acontecido y no ocultó su indignación.

A través de sus redes sociales, "la Brujita" compartió el comunicado oficial del club y se refirió, además, a la falta de empatía ante la extensa movilización de cientos de kilómetros que deben hacer el hincha y el socio para presenciar el partido.

Cabe remarcar que buena parte de los hinchas se desplazó de noche, tanto en micro como en auto, para poder llegar sin apremios a Santiago. Por fortuna, el choque de las unidades no arrojaron heridos de gravedad.

"La falta de empatía con el hincha y el socio es total", afirmó Verón en su posteo en Instagram.

Y agregó que "exponen a la gente a movilizarse sin importarle a nadie las consecuencias".

"Después te venden que el club es de los socios", lanzó "la Brujita" en medio de la conmoción por el siniestro ocurrido esta madrugada.

Mientras tanto, este mediodía, los hinchas continuaban llegando por vía terrestre a Santiago del Estero en un acceso de un solo carril que por tramos presentaba embotellamientos y demoras.

