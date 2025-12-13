Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
13 de Diciembre de 2025 | 07:26

El tiempo se presenta este sábado en La Plata con cielo algo nublado y con desmejora hacia la tarde y la noche con probabilidad (40%) de tormentas aisladas. En cuanto a temperaturas, la mínima será de 21ºC y la máxima de 32ºC, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Para mañana, domingo, se espera marcado descenso de la temperatura con mínima de 17 y máxima de 23, vientos leves y probabilidad de tormentas aisladas y chaparrones durante toda la jornada.

Mientras que para el lunes se prevé cielo parcialmente nublado a mayormente nublado hacia la noche, vientos leves y temperatura mínima de 16ºC y máxima de 26ºC.

