La Agremiación Médica Platense corta IOMA por falta de pago

Una nueva crisis financiera vuelve a golpear de lleno la relación entre los profesionales de la salud y la principal obra social bonaerense. La Agremiación Médica Platense (AMP) comunicó anoche a sus agremiados y a la comunidad en general la decisión de cortar los servicios al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por falta de pago en prestaciones que se remontan al mes de octubre.

La medida de fuerza, que pone en vilo la atención ambulatoria de miles de afiliados de la Región, comenzó a regir a partir de las cero horas del sábado. Así las cosas, quienes recurran a un profesional fuera del esquema de emergencias deberán abonar la práctica o consulta sin la cobertura de la obra social.

La AMP tomó esta determinación ante lo que considera un incumplimiento de pago a tiempo por parte del IOMA, ya que el Instituto no cumplió con el compromiso de abonar las prestaciones correspondientes al mes de octubre y mantiene pendientes los códigos 88 correspondientes al mes de septiembre, se indicó en un comunicado.

Los Códigos 88 de IOMA son un sistema de facturación para prácticas médicas de Alta Complejidad (diferenciadas en “Livianos” y “Pesados”), que permiten a los prestadores (médicos, centros) facturar estudios y tratamientos específicos que requieren autorización especial, como resonancias magnéticas (RMN), estudios neurológicos complejos y otros.

Esta falta de cumplimiento impidió a la Agremiación proceder a la liquidación y pago de los honorarios a los profesionales, motorizando la paralización de servicios.

El impacto del corte

La retención de las prestaciones médicas se mantendrá “hasta tanto se pueda proceder a la liquidación y pago a los mismos”. Esta situación ha generado gran incertidumbre en el cobro de más de 5.000 médicos de la región. La AMP advierte que los continuos retrasos en los pagos por parte del IOMA en los últimos meses están provocando numerosas complicaciones a los profesionales, quienes deben hacer frente a las obligaciones y el sostenimiento de sus respectivas familias. Desde la Agremiación Médica Platense se aseguró que se realizaron todas las gestiones necesarias e indispensables con las autoridades del Instituto para evitar tener que adoptar esta medida.

Sin embargo, la única respuesta obtenida por la entidad gremial han sido “dilaciones y promesas incumplidas”.

Excepciones garantizadas

Como en todas las medidas de fuerza llevadas a cabo por esta Agremiación, se garantiza que la atención de los casos más críticos no se verá afectada.

Según lo informado, quedan exceptuadas de este corte de servicios las guardias y la atención de urgencias.

Con esta aclaración, la AMP busca mitigar el impacto sanitario sobre los afiliados que requieran atención inmediata. Aunque la consulta de rutina y las atenciones que no encajen en estas categorías quedan suspendidas a partir de este sábado.

La Agremiación sostiene el “alerta gremial” hasta que se logre la regularización de las fechas de pago.

Además, la entidad advierte que “no descarta tomar nuevas medidas en caso de sostenerse esta situación”.

El conflicto financiero reincidente entre la obra social y los médicos de la Región, una vez más, tiene como rehén la tranquilidad de los miles de afiliados bonaerenses.

Se estima que Ioma brinda cobertura a unas 400 mil personas en la región Capital y de ese total alrededor de 300 mil pertenecen específicamente a la ciudad de La Plata.