Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

La Ciudad

La Agremiación Médica Platense corta IOMA por falta de pago

La medida se aplica desde hoy. Le reclama a la obra social por prestaciones que se realizaron en el mes de octubre

La Agremiación Médica Platense corta IOMA por falta de pago
12 de Diciembre de 2025 | 21:34

Escuchar esta nota

Una nueva crisis financiera vuelve a golpear de lleno la relación entre los profesionales de la salud y la principal obra social bonaerense. La Agremiación Médica Platense (AMP) comunicó anoche a sus agremiados y a la comunidad en general la decisión de cortar los servicios al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por falta de pago en prestaciones que se remontan al mes de octubre.

La medida de fuerza, que pone en vilo la atención ambulatoria de miles de afiliados de la Región, comenzó a regir a partir de las cero horas del sábado. Así las cosas, quienes recurran a un profesional fuera del esquema de emergencias deberán abonar la práctica o consulta sin la cobertura de la obra social.

La AMP tomó esta determinación ante lo que considera un incumplimiento de pago a tiempo por parte del IOMA, ya que el Instituto no cumplió con el compromiso de abonar las prestaciones correspondientes al mes de octubre y mantiene pendientes los códigos 88 correspondientes al mes de septiembre, se indicó en un comunicado.

Los Códigos 88 de IOMA son un sistema de facturación para prácticas médicas de Alta Complejidad (diferenciadas en “Livianos” y “Pesados”), que permiten a los prestadores (médicos, centros) facturar estudios y tratamientos específicos que requieren autorización especial, como resonancias magnéticas (RMN), estudios neurológicos complejos y otros.

Esta falta de cumplimiento impidió a la Agremiación proceder a la liquidación y pago de los honorarios a los profesionales, motorizando la paralización de servicios.

El impacto del corte

LE PUEDE INTERESAR

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

LE PUEDE INTERESAR

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

La retención de las prestaciones médicas se mantendrá “hasta tanto se pueda proceder a la liquidación y pago a los mismos”. Esta situación ha generado gran incertidumbre en el cobro de más de 5.000 médicos de la región. La AMP advierte que los continuos retrasos en los pagos por parte del IOMA en los últimos meses están provocando numerosas complicaciones a los profesionales, quienes deben hacer frente a las obligaciones y el sostenimiento de sus respectivas familias. Desde la Agremiación Médica Platense se aseguró que se realizaron todas las gestiones necesarias e indispensables con las autoridades del Instituto para evitar tener que adoptar esta medida.

Sin embargo, la única respuesta obtenida por la entidad gremial han sido “dilaciones y promesas incumplidas”.

Excepciones garantizadas

Como en todas las medidas de fuerza llevadas a cabo por esta Agremiación, se garantiza que la atención de los casos más críticos no se verá afectada.

Según lo informado, quedan exceptuadas de este corte de servicios las guardias y la atención de urgencias.

Con esta aclaración, la AMP busca mitigar el impacto sanitario sobre los afiliados que requieran atención inmediata. Aunque la consulta de rutina y las atenciones que no encajen en estas categorías quedan suspendidas a partir de este sábado.

La Agremiación sostiene el “alerta gremial” hasta que se logre la regularización de las fechas de pago.

Además, la entidad advierte que “no descarta tomar nuevas medidas en caso de sostenerse esta situación”.

El conflicto financiero reincidente entre la obra social y los médicos de la Región, una vez más, tiene como rehén la tranquilidad de los miles de afiliados bonaerenses.

Se estima que Ioma brinda cobertura a unas 400 mil personas en la región Capital y de ese total alrededor de 300 mil pertenecen específicamente a la ciudad de La Plata.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: murió el joven que recibió el tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Últimas noticias de La Ciudad

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad

“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo
Policiales
Villa Elvira sangrienta: murió el joven que recibió el tiro en la cabeza
VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo
Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Deportes
Verón rumbo a Santiago: así embarcó desde Ezeiza
Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
Espectáculos
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla