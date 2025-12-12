La Agremiación Médica Platense corta IOMA por falta de pago

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Villa Elvira sangrienta: murió el joven que recibió el tiro en la cabeza
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo
La Justicia ordenó aplicar de inmediato la Ley de Emergencia en Discapacidad
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
En medio de los allanamientos, apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga a la mansión vinculada a Tapia
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
VIDEO.- Presentaron el Plan de Seguridad 2026 para La Plata: más cámaras, drones y domos
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
La Provincia financiará 11 proyectos de innovación de la UNLP: los detalles del anuncio
Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias
Otro escándalo con una concejal libertaria: ahora en el interior bonaerense
Para alquilar en Mar del Plata y toda la Costa, gane en seguridad y ahorre dinero: trate con propietarios
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
El álbum maldito de Epstein: fotos explosivas vuelven a unir a Trump, Clinton y los poderosos del mundo
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas
La UNLP entregó los Premios a la Labor Científica, Tecnológica y Artística: uno por uno, los ganadores
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
La medida se aplica desde hoy. Le reclama a la obra social por prestaciones que se realizaron en el mes de octubre
Escuchar esta nota
Una nueva crisis financiera vuelve a golpear de lleno la relación entre los profesionales de la salud y la principal obra social bonaerense. La Agremiación Médica Platense (AMP) comunicó anoche a sus agremiados y a la comunidad en general la decisión de cortar los servicios al Instituto de Obra Médico Asistencial (Ioma) por falta de pago en prestaciones que se remontan al mes de octubre.
La medida de fuerza, que pone en vilo la atención ambulatoria de miles de afiliados de la Región, comenzó a regir a partir de las cero horas del sábado. Así las cosas, quienes recurran a un profesional fuera del esquema de emergencias deberán abonar la práctica o consulta sin la cobertura de la obra social.
La AMP tomó esta determinación ante lo que considera un incumplimiento de pago a tiempo por parte del IOMA, ya que el Instituto no cumplió con el compromiso de abonar las prestaciones correspondientes al mes de octubre y mantiene pendientes los códigos 88 correspondientes al mes de septiembre, se indicó en un comunicado.
Los Códigos 88 de IOMA son un sistema de facturación para prácticas médicas de Alta Complejidad (diferenciadas en “Livianos” y “Pesados”), que permiten a los prestadores (médicos, centros) facturar estudios y tratamientos específicos que requieren autorización especial, como resonancias magnéticas (RMN), estudios neurológicos complejos y otros.
Esta falta de cumplimiento impidió a la Agremiación proceder a la liquidación y pago de los honorarios a los profesionales, motorizando la paralización de servicios.
El impacto del corte
La retención de las prestaciones médicas se mantendrá “hasta tanto se pueda proceder a la liquidación y pago a los mismos”. Esta situación ha generado gran incertidumbre en el cobro de más de 5.000 médicos de la región. La AMP advierte que los continuos retrasos en los pagos por parte del IOMA en los últimos meses están provocando numerosas complicaciones a los profesionales, quienes deben hacer frente a las obligaciones y el sostenimiento de sus respectivas familias. Desde la Agremiación Médica Platense se aseguró que se realizaron todas las gestiones necesarias e indispensables con las autoridades del Instituto para evitar tener que adoptar esta medida.
Sin embargo, la única respuesta obtenida por la entidad gremial han sido “dilaciones y promesas incumplidas”.
Excepciones garantizadas
Como en todas las medidas de fuerza llevadas a cabo por esta Agremiación, se garantiza que la atención de los casos más críticos no se verá afectada.
Según lo informado, quedan exceptuadas de este corte de servicios las guardias y la atención de urgencias.
Con esta aclaración, la AMP busca mitigar el impacto sanitario sobre los afiliados que requieran atención inmediata. Aunque la consulta de rutina y las atenciones que no encajen en estas categorías quedan suspendidas a partir de este sábado.
La Agremiación sostiene el “alerta gremial” hasta que se logre la regularización de las fechas de pago.
Además, la entidad advierte que “no descarta tomar nuevas medidas en caso de sostenerse esta situación”.
El conflicto financiero reincidente entre la obra social y los médicos de la Región, una vez más, tiene como rehén la tranquilidad de los miles de afiliados bonaerenses.
Se estima que Ioma brinda cobertura a unas 400 mil personas en la región Capital y de ese total alrededor de 300 mil pertenecen específicamente a la ciudad de La Plata.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí