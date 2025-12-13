Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país

El último Boletín Epidemiológico Nacional (BEN) confirmó un incremento en los casos de hantavirus registrados durante 2025 y volvió a ubicar a la región Centro —con la provincia de Buenos Aires como jurisdicción más poblada— como el principal foco de circulación viral. Según el informe, esta región reúne el 70% de los contagios confirmados en el país y concentra también la mayor cantidad de fallecimientos asociados a la enfermedad.

Entre la Semana Epidemiológica 25 y la 44 de este año, se notificaron 23 casos en Argentina, lo que implica un aumento del 17% respecto del promedio 2020-2024. Nueve personas murieron, lo que eleva la tasa de letalidad al 39%. El Ministerio de Salud remarcó que la discusión sobre la letalidad se focaliza especialmente en las provincias de la región Centro, donde se registraron la mayor parte de las muertes.

EL NÚCLEO DEL RIESGO EPIDEMIOLÓGICO

El boletín advierte que Buenos Aires, junto con Santa Fe y Entre Ríos, conforma la zona donde se detectó la mayor actividad viral, con 16 de los 23 casos reportados durante esta temporada. Aunque la incidencia por población es más elevada en la Patagonia, la mayor carga de enfermos y de fallecidos se concentra este año en el corredor central del país, donde se ubica la mayor parte de la población urbana y periurbana expuesta a ambientes con presencia de roedores.

El BEN también señala que, a nivel nacional, el número total de casos se ubica en umbral de alerta, una categoría que obliga a reforzar tanto la vigilancia como las acciones de prevención.

ESTACIONALIDAD Y CONDICIONES DE RIESGO

La curva histórica muestra que el 90% de los casos se concentra entre septiembre y abril, y que la mitad ocurre entre noviembre y enero. Para la temporada 2025-2026, el comportamiento mantiene ese patrón: el aumento coincide con los meses de mayor actividad al aire libre y con el uso de viviendas o galpones que permanecieron cerrados.

El informe subraya que la transmisión se vincula con la circulación de roedores silvestres —reservorios naturales del virus— y con actividades humanas que generan exposición, especialmente en áreas rurales y periurbanas. La limpieza de espacios cerrados, la remoción de materiales en desuso y el ingreso a estructuras abandonadas son los momentos de mayor riesgo de inhalación de partículas contaminadas.

QUÉ OBSERVARON LOS ESPECIALISTAS

El Ministerio de Salud destaca varios elementos relevantes para la región bonaerense:

• La mayoría de los contagios en el país surgieron en la región Centro, donde se registran grandes superficies rurales combinadas con zonas periurbanas en expansión.

• Los fallecimientos se concentran en esta región, lo que obliga a revisar la velocidad de consulta, diagnóstico y derivación.

• La vigilancia debe reforzarse, ya que los valores actuales superan los promedios de temporadas anteriores.

• La transmisión entre personas no se registra, salvo episodios excepcionales documentados en la Patagonia, lo que mantiene el foco de prevención en la reducción del contacto con roedores.

RECOMENDACIONES Y PREVENCIÓN

El BEN enfatiza medidas prioritarias para la provincia de Buenos Aires:

• Ventilar viviendas, galpones o cabañas que permanecieron cerrados.

• Humedecer superficies antes de limpiar para evitar que el polvo libere partículas virales.

• Sellar accesos que permitan el ingreso de roedores.

• Mantener limpios los alrededores de viviendas rurales y zonas de acopio.

• Consultar de inmediato ante síntomas compatibles: fiebre, dolores musculares, malestar general y dificultad respiratoria.

UN PANORAMA QUE EXIGE VIGILANCIA

La actualización epidemiológica muestra que el hantavirus sigue activo en el territorio bonaerense durante este ciclo, y que el aumento de casos coloca a la región Centro en un nivel de atención reforzada. Las autoridades insisten en sostener campañas de educación sanitaria, mejorar la detección temprana y fortalecer las estrategias de prevención, especialmente ante la proximidad del período de mayor circulación viral.