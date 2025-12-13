Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia

La relación entre los profesionales de la salud y la principal obra social bonaerense vuelve a tensarse . IOMA desmintió la falta de pago denunciada por la Agremiación Médica Platense (AMP) en concepto de prestaciones y calificó la situación como de “extrema gravedad institucional”, por lo que anunció el inicio de acciones administrativas y legales. Desde el sector médico respondieron y ratificaron su reclamo.

La polémica se desató luego de que el gremio médico platense comunicara la decisión de suspender, a partir de las cero horas de ayer, los servicios al Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA) por la falta de pago de prestaciones adeudadas desde el mes de octubre, afectando la atención ambulatoria de los afiliados en la Región.

La AMP adoptó esta medida al considerar que IOMA incumplió con los plazos de pago y mantiene pendiente, desde el mes de septiembre, los Códigos 88, el sistema mediante el cual se facturan las prácticas médicas de alta complejidad. Esta situación impidió que la Agremiación pudiera liquidar y abonar los honorarios a los profesionales, según se indicó.

La respuesta de IOMA

El IOMA desmintió ayer que no se haya transferido el monto correspondiente. “El viernes 12 de diciembre se realizó el pago de más de 4.000 millones de pesos a la Agremiación Médica Platense (AMP) en concepto de honorarios médicos, cumpliendo en tiempo y forma con el compromiso asumido con las autoridades de dicha entidad”, se afirmó en un comunicado.

Asimismo, se sostuvo que pese al pago efectuado, la entidad médica platense “no levantó el corte de servicios anunciado, generando una situación que IOMA considera injustificada, inapropiada y de extrema gravedad institucional”.

La obra social niega que haya restricciones legales que justifiquen demoras en el pago a los profesionales. Este sentido, se explicó que los horarios de corte establecidos por las entidades bancarias son reglas operativas internas que, si se exceden, pueden retrasarla acreditación hasta el siguiente día hábil, pero “en nigún caso” impiden las transferencias ni justifican la retención de fondos o la suspensión de servicios.

En consecuencia, se indicó que “no resulta aceptable ni válido argumentar una supuesta ‘falta de capacidad de pago’ cuando los recursos ya se encuentran plenamente acreditados en la cuenta de la AMP, y disponibles para su inmediata distribución”.

En tanto, se consideró: “Las eventuales demoras en la acreditación de fondos no responden a impedimentos legales ni a limitaciones del sistema financiero, sino que obedecen exclusivamente a decisiones administrativas, operativas o financieras propias de la Agremiación, ajenas a la responsabilidad de este Instituto”.

En este contexto, IOMA advirtió que la situación y los argumentos expuestos por la Agremiación Médica Platense “podría configurar una administración irregular de recursos con destino específico”. Por ese motivo, la obra social solicitará a la justicia que se investigue el hecho “a fin de determinar si existió un uso indebido, retención injustificada o manejo impropio de fondos públicos transferidos para el pago de honorarios médicos, y establecer las responsabilidades que pudieran corresponder”. Asimismo, no se descarta la aplicación de sanciones.

Medicos rechazan la acusación

La entidad que nuclea a los médicos platenses rechazó “las falaces acusaciones” del IOMA.

“Los fondos reclamados en reiteradas oportunidades fueron transferidos luego de las 15.30 del viernes (se pone a disposición de los órganos de control las pruebas que crean pertinentes y que acreditan el horario de depósito), hecho que hizo inviable la clasificación, administración y transferencia de los fondos a los médicos agremiados”, se indicó en un comunicado.

En tanto, la AMP rechaza “las infundadas acusaciones” y “reafirma su absoluto convencimiento de haber actuado conforme a los intereses de los profesionales”.