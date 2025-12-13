Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Deportes

Insultos a Chiqui Tapia en la previa de la final y música a todo volumen para tapar los cánticos

13 de Diciembre de 2025 | 19:54

Escuchar esta nota

La previa de la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing estuvo marcada por un clima de fuerte tensión en las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Hinchas del Pincha entonaron cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que fueron rápidamente silenciados al subir el volumen de la música ambiente del estadio.

Mientras los simpatizantes albirrojos comenzaban a colmar uno de los sectores del estadio, desde la tribuna se escucharon insultos dirigidos al titular de la Asociación del Fútbol Argentino. La reacción de la organización fue inmediata: el sonido del estadio se elevó de manera notoria con el objetivo de opacar los cánticos, lo que generó malestar y murmullos entre los hinchas de Estudiantes.

El enojo del público no es un hecho aislado. La relación entre la dirigencia albirroja y la AFA atraviesa uno de sus momentos más tensos y en las últimas semanas el conflicto se profundizó con cruces públicos entre Pablo Toviggino y el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

A ese escenario se sumó la sanción disciplinaria aplicada a Verón tras el denominado “pasillo gate”, que derivó en una suspensión por seis meses y en la posterior decisión del exfutbolista de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir el fallo.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

Otro escándalo con una concejal libertaria

El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV

La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Últimas noticias de Deportes

Los hinchas van colmando el estadio Madre de Ciudades: se viene la final entre Estudiantes y Racing

El Pincha va por más gloria, ante Racing en Santiago: hora, formaciones y TV

El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria

Marcelo Gauna renunció al cargo de Gerente Deportivo en Gimnasia
Política y Economía
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Otro escándalo con una concejal libertaria
Policiales
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
La Ciudad
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Espectáculos
Murió Ernesto Acher, leyenda en Les Luthiers
Héctor Alterio: sus nominaciones a los Oscar y el primero para Argentina
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Sentidos mensajes y dolor en las redes: así el mundo del cine y la cultura despide a Héctor Alterio
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla