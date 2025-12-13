Insultos a Chiqui Tapia en la previa de la final y música a todo volumen para tapar los cánticos

La previa de la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing estuvo marcada por un clima de fuerte tensión en las tribunas del Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Hinchas del Pincha entonaron cánticos contra Claudio “Chiqui” Tapia, presidente de la AFA, que fueron rápidamente silenciados al subir el volumen de la música ambiente del estadio.

Mientras los simpatizantes albirrojos comenzaban a colmar uno de los sectores del estadio, desde la tribuna se escucharon insultos dirigidos al titular de la Asociación del Fútbol Argentino. La reacción de la organización fue inmediata: el sonido del estadio se elevó de manera notoria con el objetivo de opacar los cánticos, lo que generó malestar y murmullos entre los hinchas de Estudiantes.

El enojo del público no es un hecho aislado. La relación entre la dirigencia albirroja y la AFA atraviesa uno de sus momentos más tensos y en las últimas semanas el conflicto se profundizó con cruces públicos entre Pablo Toviggino y el presidente de Estudiantes, Juan Sebastián Verón.

A ese escenario se sumó la sanción disciplinaria aplicada a Verón tras el denominado “pasillo gate”, que derivó en una suspensión por seis meses y en la posterior decisión del exfutbolista de recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) para intentar revertir el fallo.