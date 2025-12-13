Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
El color de las tribunas: los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades:
En fotos y videos | Así se vive la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en La Plata
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha
VIDEO. Insultos A Tapia en la previa y música a todo volumen para tapar los cánticos
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un gran número de Pinchas que no pudieron asistir al estadio Madre de Ciudades acompaña al equipo encabezado por Eduardo Domínguez en diferentes bares céntricos de La Plata.
Pantallas gigantes, camisetas albirrojas y banderas eran algunas de las postales que se repitieron desde la tarde hasta ya entrada la noche.
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
foto: iván campos
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí