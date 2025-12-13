Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: acceso ilimitado hasta el domingo

Deportes

En fotos y videos | Así se vive la final del Torneo Clausura entre Estudiantes y Racing en La Plata

13 de Diciembre de 2025 | 21:00

Escuchar esta nota

Un gran número de Pinchas que no pudieron asistir al estadio Madre de Ciudades acompaña al equipo encabezado por Eduardo Domínguez en diferentes bares céntricos de La Plata.

Pantallas gigantes, camisetas albirrojas y banderas eran algunas de las postales que se repitieron desde la tarde hasta ya entrada la noche. 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

foto: iván campos

Tags

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

VIDEO.- Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: quiénes son los heridos

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas

Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

El enojo de la Brujita Verón: qué dijo tras el choque de micros rumbo a Santiago del Estero

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025

El color de las tribunas: los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades:

VIDEO. Insultos A Tapia en la previa y música a todo volumen para tapar los cánticos

El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Espectáculos
Así en el Congreso como en la telechatarra
Murió Ernesto Acher, leyenda en Les Luthiers
Héctor Alterio: sus nominaciones a los Oscar y el primero para Argentina
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Sentidos mensajes y dolor en las redes: así el mundo del cine y la cultura despide a Héctor Alterio
La Ciudad
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Policiales
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Política y Economía
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla