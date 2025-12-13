Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing
Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, en modo hincha, Verón en Santiago para ver a Estudiantes
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vivió la previa de la final entre Estudiantes y Racing
Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago
Hinchas del Pincha y la Academia, juntos y en paz en la previa de la final en Santiago del Estero
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un violento episodio se registró en la mañana de este sábado en pleno centro de La Plata, cuando una oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resultó gravemente herida tras un ataque ocurrido mientras viajaba en un colectivo de línea.
El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando un micro de la línea 214, ramal A, circulaba por la intersección de avenida 7 y calle 49. De acuerdo al testimonio de un pasajero, dentro de la unidad se desató una discusión entre menores de edad que viajaban en el colectivo y otros jóvenes que se encontraban en la vía pública. En ese contexto, desde el exterior arrojaron una botella de vidrio que impactó de lleno en la frente de la víctima.
Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió una herida cortante que requirió nueve puntos de sutura. En una primera instancia fue asistida por otra pasajera, hasta la llegada del personal de emergencias que le brindó atención médica.
La víctima fue identificada como Susana Ailín Yalet, de 28 años, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien se dirigía a cumplir funciones laborales al momento del hecho.
Pese a la gravedad del episodio, no se registraron demorados, ya que los agresores serían menores de edad y se dieron a la fuga tras el ataque.
El violento suceso generó conmoción entre los pasajeros y reavivó el reclamo por mayor seguridad en el transporte público, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando trabajadores y estudiantes se trasladan hacia sus actividades.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí