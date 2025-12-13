Un violento episodio se registró en la mañana de este sábado en pleno centro de La Plata, cuando una oficial del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) resultó gravemente herida tras un ataque ocurrido mientras viajaba en un colectivo de línea.

El hecho ocurrió alrededor de las 6:30, cuando un micro de la línea 214, ramal A, circulaba por la intersección de avenida 7 y calle 49. De acuerdo al testimonio de un pasajero, dentro de la unidad se desató una discusión entre menores de edad que viajaban en el colectivo y otros jóvenes que se encontraban en la vía pública. En ese contexto, desde el exterior arrojaron una botella de vidrio que impactó de lleno en la frente de la víctima.

Como consecuencia del ataque, la mujer sufrió una herida cortante que requirió nueve puntos de sutura. En una primera instancia fue asistida por otra pasajera, hasta la llegada del personal de emergencias que le brindó atención médica.

La víctima fue identificada como Susana Ailín Yalet, de 28 años, integrante del Servicio Penitenciario Bonaerense, quien se dirigía a cumplir funciones laborales al momento del hecho.

Pese a la gravedad del episodio, no se registraron demorados, ya que los agresores serían menores de edad y se dieron a la fuga tras el ataque.

El violento suceso generó conmoción entre los pasajeros y reavivó el reclamo por mayor seguridad en el transporte público, especialmente en las primeras horas de la mañana, cuando trabajadores y estudiantes se trasladan hacia sus actividades.