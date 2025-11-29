Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Citas, amor y sexo después de los 50 años: este domingo, en EL DIA

La Ciudad

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
29 de Noviembre de 2025 | 16:06

Escuchar esta nota

 

Si estás en plena búsqueda laboral, EL DIA actualiza a diario su sección de empleos con oportunidades vigentes en La Plata y la Región, abarcando distintos sectores y niveles de experiencia.

Tanto en la edición impresa como en la plataforma digital del diario, los clasificados reúnen avisos de comercios, pymes y empresas locales que están incorporando personal.

Entre las propuestas hay vacantes para áreas administrativas, ventas, atención al cliente, logística, mantenimiento, servicios técnicos y diversos oficios.

La ventaja es que podés revisar todas las ofertas sin costo y postularte directamente, comunicándote con cada empleador mediante los datos que figuran en los avisos.

 

LE PUEDE INTERESAR

Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

LE PUEDE INTERESAR

La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional 

* * * * 

Buscamos óptica/o matriculado, ubicación Berisso, óptico con  matrícula al día, conocimiento de óptica. Mail:  optica.berissopv@gmail.com.

Contadora  experiencia sist. Bejerman, impuestos, balances, L. a V.  6 hs., buen sueldo. Enviar curriculum a:  estudiocontable.aa@hotmail.com.

El Colegio Patris de City Bell busca maestra/o para cubrir cargo  en el Nivel Primario para el ciclo lectivo 2026, horario de lunes a  viernes, ingreso 11.30 ó 12.30 horas hasta las 16.45 horas. Requisito  título Profesorado en Nivel Primario. Enviar CV a:  seleccionpersonal@colegiopatris.com.ar.

Se solicita enfermera profesional con experiencia y conocimiento  comprobable en hogar geriátrico, enviar CV a:  residencialargaestadiarle@gmail.com.

Buscamos jefe de cocina con experiencia, Wild Hops City Bell,  pref. zona City Bell - Villa Elisa - Gonnet. Enviá tu CV a:  wildhopscitybell@gmail.com.

En Como en Casa estamos buscando un Ayudante de Cocina para  nuestro equipo del turno tarde-noche. Tareas principales: -Asistir en  la preparación de ingredientes: lavado, corte, pelado, picado y  demás tareas indicadas por el cocinero. -Realizar la mise en place  diaria. -Colaborar en la elaboración y presentación de platos  sencillos. -Sanitizar (lavar y desinfectar) frutas y verduras y  gestionar su correcto almacenamiento. -Mantener limpios y en  correcto estado de uso los equipos de cocina. -Ordenar y limpiar  el área de trabajo durante y al finalizar el turno, incluyendo  superficies, utensilios y equipos. -Atender la minutería. Requisitos:  -Residencia en el casco urbano de La Plata. -Experiencia comprobable  como ayudante de cocina o roles similares. -Compromiso,  responsabilidad y proactividad. -Disponibilidad para cumplir 36hs.  semanales de 17 a 23hs. -Es un plus si contás con formación en  escuelas de cocina o cursos gastronómicos. Envianos tu CV a:  mreyna@moscusrl.com con asunto: Cocina, nombre y apellido.

Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se  encuentra en la búsqueda de baristas, es necesario contar con  experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria.  Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com.

Se ofrece servicio de cocinera a domicilio por día At Home. En tu  domicilio, preparo, organizo y etiqueto tus comidas para toda la  semana según tus gustos y necesidades. Ideal para profesionales, trabajadores, deportistas que no tienen tiempo de cocinar. Agenda  tu At home al 11-5585-6258.

Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar  geriátrico, y certificado de manipulación de alimentos, enviar CV  a: residencialargaestadiarle@gmail.com.


!!!!!!Necesito repositor c/exp., 27 e/85 y 86 (supermercado)  Wsp. 221-546-9127.

!!Necesito repositor, cajera y fiambrera c/exp., calle 122 e/81 y 82,  (supermercado) Wsp. 221-308-0289.

!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs.,  conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.

!Necesito oficial carpintero de muebles de melamina c/exp.,  z/520 y 143. Tel. 221-668-7771.

505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.

Amodil cosméticos, incorpora revendedoras por catálogo, sin  inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo.  Cel. 221-307-3150.

BUSCO CHOFER LICENCIA E1 PARA AUXILIO MECANICO, ENVIAR  CV AL 221-599-1286.

Busco empleadas para atención en local de indumentaria femenina,  de 30 años en adelante con larga experiencia comprobable y  excelente presencia, lugar de trabajo Berisso. Enviar CV a:  personal.oficial2023@gmail.com.

Cajera fiambrera y repositor de 18 a 25 años para super en calle  4 Nº 345 e/528 bis y 529 Tolosa tratar en el mismo.

Carnicería “Don Joaquín” incorpora ayudante de carnicero c/exp.,  presentarse con CV en calle 5 Nº 1377.

Carpintería de aluminio incorpora personal (excluyente:  experiencia comprobable y referencias laborales). Buscamos  cubrir los siguientes puestos: carpintero de aluminio, vidriero.  Enviar CV y referencias a: cv.carpinteriadealuminio@gmail.com  o al 221-399-8256.

Chica de 18 a 23 años p/lijar cuadros + tareas varias, 8.50 a 15 hs. bicicletería Bormobikes 8 y 135 Berisso Wsp. (221) 559-5422.

Chofer p/remise enviar foto de registro c/categoría D-1 viva zona  de Tolosa/Ringuelet Te. 221-305-2680 turno día.

DISTRIBUIDORA BUSCA CORREDOR/A, VENDEDOR/A CON  MOVILIDAD PROPIA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE. PARA LA  VENTA DE CAFÉ, PRODUCTOS GASTRONÓMICOS EN GENERAL,  MAQUINARIAS, DESCARTABLES, SNACK, ADEREZOS, VAJILLA,  GOLOSINAS, GALLETITAS, ETC. ENVIAR CV A:  distribuidoraglobaljc@gmail.com.

Importante constructora se encuentra en búsqueda de asesores  comerciales, viáticos + excelentes comisiones:  rrhh.delplataviviendas@gmail.com.

Necesito chofer de remis turno noche para trabajar en “Señorial”,  “Repuestos Fabián” whatsapp 221-571-3360.

Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.

Necesito chofer de taxi, turno día, “Repuestos Fabián”  Whatsapp 221-571-3360.

Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS, teletaxi, APT, 41 e/138  y 139.

Necesito fiambrera t/mañana c/exp. y cajera t/tarde c/exp.  p/super 133 e/49 y 50.

NECESITO REPOSITOR CON MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA  PARA SUPER AV. 122 Y 43 BIS. WHATSAPP 11-6300-8762.

Ofrezco camioneta Fiat Strada 2025, para reparto. Cel.  11-3056-4212.

Open Peluqueros solicita peluquero/a unisex con experiencia.  Whatsapp 221-571-4179.

Panadería La Catedral 17 esquina 54, solicita facturero completo.  Presentarse con CV de 9 a 15 hs.

Peluquería busca peluquera con experiencia. Mandar CV al  221-303-8165.

Pizzalisto necesita cocinero y ayudante de cocina, presentarse en  nuestro local de calle 22 esquina 79, de 11 a 14 hs.

Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell,  incorpora médicxs, licenciadxs, en enfermería, enfermerxs  profesionales, mucamxs. Enviar CV:  empleados.arvenecia@gmail.com.

Se alquilan turnos para chofer de taxi, día y noche, 91 esquina 8  (taller) Cel. 221-436-3547.

Se busca cocinero/a, fiambrero/a y encargado/a con experiencia  comprobable, para almacén de fiambres y casa de comida en City  Bell, 467 y 148, El Refugio, residir en la zona o movilidad propia,  full time. Enviar CV y remuneración pretendida:  personas.elrefugio@gmail.com.

Se busca personal de cocina con exp., enviar CV a:  rrhh.amsterdam66@gmail.com.

SE NECESITA CARNICERO CON EXPERIENCIA, ENVIAR CURRICULUM  VITAE AL WSP. 221-354-9964.

Se necesita empleada para kiosco almacén, experiencia fiambrería  y carga virtual, 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.

Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias,  presentarse en 72 y 18.

Se necesita personal administrativo para jornada de 8AM a 4PM en  zona centro La Plata. Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores  se encuentra en la búsqueda de jóvenes estudiantes de Ciencias  Económicas o Derecho, entre 23 y 33 años apróx., con ganas de  progresar y predisposición para comenzar lo antes posible. Enviar  por favor CV con asunto: puesto administrativo + apellido y nombre  al mail: amat.laplata3@gmail.com o al whatsapp 221-498-8496.

Se solicita secretaria con experiencia (manejo de Word y Excell)  y actitud proactiva, enviar CV a:  residencialargaestadiarle@gmail.com.

Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita fiambrera,  25 a 40 años.

Te estamos buscando!!!!!! Unite a nuestro equipo de Distribución!  Somos Altinpa, una importante distribuidora de alimentos de  consumo masivo de primeras marcas, como Georgalos, Las Marías,  Cepas, Bonafide, Pringles, La Toscana, Celusal, entre otros. Nos  encontramos en búsqueda de un chofer con camioneta para cubrir  el partido de La Plata y alrededores. Requisitos: tener vehículo  utilitario tipo Master, Sprinter, Ducato, Transit, residir en La Plata o  alrededores, disponibilidad horaria full time, disposición para  trabajar en la calle y llevar nuestra mercadería a los distintos puntos  de venta. Si estás interesado/a, mandanos un email a:  rh.distribuidora.lp@gmail.com especificando qué tipo de camioneta  tenés y colocar en el asunto  “chofer con camioneta”.

Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad  propia, se valorará experiencia en ventas. Enviar CV:  amvgestionn@gmail.com.

Volantera 18 a 22 años viva cerca 3 y 520 (excluyente) p/caminar  7 a 13 hs. $ 12.000. Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.

Busco trabajo de reparto, tengo una Fiat Strada 2025. 11-3056-4212.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

Más Noticias

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico

La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado

Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal

Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
+ Leidas

Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV

Verón marcó la cancha y le respondió a la AFA

La Plata contra la AFA

Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios

Al Pincha le surgió otro rival para esta noche en Santiago del Estero: el calor extremo

Cronología de una amenaza: un mail avisó de una masacre en la UNLP

Cierran una planta textil y echan a 20 operarios

El Gobierno se pone firme: le quiere marcar el paso a la AFA
Últimas noticias de La Ciudad

Escala en conflicto en Acerías Berisso: reclaman por salarios y denuncian traslado de producción

Operativo policial, cortes y desvíos por el recital de La Mona Jiménez en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata

La Facultad de Odontología de la UNLP celebró sus 60 años con un congreso internacional 

El fin de semana en La Plata comenzó fresco y nublado, y se esperan lluvias desde este sábado
Información General
Identificaron a una nueva especie de sapo cornudo
Agrimensura: nuevas autoridades y más impulsos para la formación
Un enorme papelón: el riesgoso relato antivacunas
CABA tendrá su propio Servicio Penitenciario
Los números de la suerte del sábado 29 de noviembre de 2025, según el signo del zodíaco
Espectáculos
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
Miranda! inauguró el "Nuevo Hotel Miranda" con una noche inolvidable en Noches Capitales
Agenda del fin de semana: teatro, música, cine y baile para disfrutar en la La Plata
La Mona, Ilustre: alegría, emoción y un show de gestos
Giro inesperado: Alberto Samid le puso los puntos a la China Suárez
Policiales
Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
La Plata: empleada doméstica montó un falso robo de operarios y la descubrieron por una cámara oculta
Ensenada: quemaron en la cara a una adolescente durante una pelea entre vecinas
Intento de robo en Barrio Norte: delincuentes quisieron entrar a un edificio y escaparon
Perpetua por Romina Videla: la mujer sufrió un ciclo de violencia fatal
Deportes
Noche caliente en Santiago, el Pincha va por el Ferroviario: formaciones, hora y TV
Le anularon la primera vuelta a Colapinto y largará último en el GP de Qatar
Gimnasia elige presidente: a dos horas del cierre de comicios, votaron casi 6.000 socios
EN FOTOS | Las elecciones en Gimnasia: el voto de los candidatos y el color
El Pincha, Colapinto, final de Libertadores y más: agenda deportiva recargada este sábado

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla