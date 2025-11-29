¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA

Tragedia y dolor en el rock platense: murió un músico durante un show en un bar céntrico
Si estás en plena búsqueda laboral, EL DIA actualiza a diario su sección de empleos con oportunidades vigentes en La Plata y la Región, abarcando distintos sectores y niveles de experiencia.
Tanto en la edición impresa como en la plataforma digital del diario, los clasificados reúnen avisos de comercios, pymes y empresas locales que están incorporando personal.
Entre las propuestas hay vacantes para áreas administrativas, ventas, atención al cliente, logística, mantenimiento, servicios técnicos y diversos oficios.
La ventaja es que podés revisar todas las ofertas sin costo y postularte directamente, comunicándote con cada empleador mediante los datos que figuran en los avisos.
Buscamos óptica/o matriculado, ubicación Berisso, óptico con matrícula al día, conocimiento de óptica. Mail: optica.berissopv@gmail.com.
Contadora experiencia sist. Bejerman, impuestos, balances, L. a V. 6 hs., buen sueldo. Enviar curriculum a: estudiocontable.aa@hotmail.com.
El Colegio Patris de City Bell busca maestra/o para cubrir cargo en el Nivel Primario para el ciclo lectivo 2026, horario de lunes a viernes, ingreso 11.30 ó 12.30 horas hasta las 16.45 horas. Requisito título Profesorado en Nivel Primario. Enviar CV a: seleccionpersonal@colegiopatris.com.ar.
Se solicita enfermera profesional con experiencia y conocimiento comprobable en hogar geriátrico, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
Buscamos jefe de cocina con experiencia, Wild Hops City Bell, pref. zona City Bell - Villa Elisa - Gonnet. Enviá tu CV a: wildhopscitybell@gmail.com.
En Como en Casa estamos buscando un Ayudante de Cocina para nuestro equipo del turno tarde-noche. Tareas principales: -Asistir en la preparación de ingredientes: lavado, corte, pelado, picado y demás tareas indicadas por el cocinero. -Realizar la mise en place diaria. -Colaborar en la elaboración y presentación de platos sencillos. -Sanitizar (lavar y desinfectar) frutas y verduras y gestionar su correcto almacenamiento. -Mantener limpios y en correcto estado de uso los equipos de cocina. -Ordenar y limpiar el área de trabajo durante y al finalizar el turno, incluyendo superficies, utensilios y equipos. -Atender la minutería. Requisitos: -Residencia en el casco urbano de La Plata. -Experiencia comprobable como ayudante de cocina o roles similares. -Compromiso, responsabilidad y proactividad. -Disponibilidad para cumplir 36hs. semanales de 17 a 23hs. -Es un plus si contás con formación en escuelas de cocina o cursos gastronómicos. Envianos tu CV a: mreyna@moscusrl.com con asunto: Cocina, nombre y apellido.
Importante restaurante ubicado en el centro de la ciudad, se encuentra en la búsqueda de baristas, es necesario contar con experiencia (excluyente) y con amplia disponibilidad horaria. Enviar CV con foto a: postulantes.rrhh74@gmail.com.
Se ofrece servicio de cocinera a domicilio por día At Home. En tu domicilio, preparo, organizo y etiqueto tus comidas para toda la semana según tus gustos y necesidades. Ideal para profesionales, trabajadores, deportistas que no tienen tiempo de cocinar. Agenda tu At home al 11-5585-6258.
Se solicita cocinero profesional con experiencia para hogar geriátrico, y certificado de manipulación de alimentos, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
!!!!!!Necesito repositor c/exp., 27 e/85 y 86 (supermercado) Wsp. 221-546-9127.
!!Necesito repositor, cajera y fiambrera c/exp., calle 122 e/81 y 82, (supermercado) Wsp. 221-308-0289.
!Chofer taxi con experiencia, viva La Plata, turnos 8 y 12 hs., conozca radio y GPS, pago 35%. Whatsapp escrito 221-488-2522.
!Necesito oficial carpintero de muebles de melamina c/exp., z/520 y 143. Tel. 221-668-7771.
505 e/8 y 9, supermercado busca cajera, fiambrera y repositor.
Amodil cosméticos, incorpora revendedoras por catálogo, sin inversión previa, mínimos requisitos y envío a domicilio sin costo. Cel. 221-307-3150.
BUSCO CHOFER LICENCIA E1 PARA AUXILIO MECANICO, ENVIAR CV AL 221-599-1286.
Busco empleadas para atención en local de indumentaria femenina, de 30 años en adelante con larga experiencia comprobable y excelente presencia, lugar de trabajo Berisso. Enviar CV a: personal.oficial2023@gmail.com.
Cajera fiambrera y repositor de 18 a 25 años para super en calle 4 Nº 345 e/528 bis y 529 Tolosa tratar en el mismo.
Carnicería “Don Joaquín” incorpora ayudante de carnicero c/exp., presentarse con CV en calle 5 Nº 1377.
Carpintería de aluminio incorpora personal (excluyente: experiencia comprobable y referencias laborales). Buscamos cubrir los siguientes puestos: carpintero de aluminio, vidriero. Enviar CV y referencias a: cv.carpinteriadealuminio@gmail.com o al 221-399-8256.
Chica de 18 a 23 años p/lijar cuadros + tareas varias, 8.50 a 15 hs. bicicletería Bormobikes 8 y 135 Berisso Wsp. (221) 559-5422.
Chofer p/remise enviar foto de registro c/categoría D-1 viva zona de Tolosa/Ringuelet Te. 221-305-2680 turno día.
DISTRIBUIDORA BUSCA CORREDOR/A, VENDEDOR/A CON MOVILIDAD PROPIA Y EXPERIENCIA COMPROBABLE. PARA LA VENTA DE CAFÉ, PRODUCTOS GASTRONÓMICOS EN GENERAL, MAQUINARIAS, DESCARTABLES, SNACK, ADEREZOS, VAJILLA, GOLOSINAS, GALLETITAS, ETC. ENVIAR CV A: distribuidoraglobaljc@gmail.com.
Importante constructora se encuentra en búsqueda de asesores comerciales, viáticos + excelentes comisiones: rrhh.delplataviviendas@gmail.com.
Necesito chofer de remis turno noche para trabajar en “Señorial”, “Repuestos Fabián” whatsapp 221-571-3360.
Necesito chofer de taxi, 521 e/137 y 138 (taller) 221-545-1140.
Necesito chofer de taxi, turno día, “Repuestos Fabián” Whatsapp 221-571-3360.
Necesito chofer taxi alquilo turno, GPS, teletaxi, APT, 41 e/138 y 139.
Necesito fiambrera t/mañana c/exp. y cajera t/tarde c/exp. p/super 133 e/49 y 50.
NECESITO REPOSITOR CON MINIMO 2 AÑOS DE EXPERIENCIA PARA SUPER AV. 122 Y 43 BIS. WHATSAPP 11-6300-8762.
Ofrezco camioneta Fiat Strada 2025, para reparto. Cel. 11-3056-4212.
Open Peluqueros solicita peluquero/a unisex con experiencia. Whatsapp 221-571-4179.
Panadería La Catedral 17 esquina 54, solicita facturero completo. Presentarse con CV de 9 a 15 hs.
Peluquería busca peluquera con experiencia. Mandar CV al 221-303-8165.
Pizzalisto necesita cocinero y ayudante de cocina, presentarse en nuestro local de calle 22 esquina 79, de 11 a 14 hs.
Residencia de larga estadía para adultos mayores en City Bell, incorpora médicxs, licenciadxs, en enfermería, enfermerxs profesionales, mucamxs. Enviar CV: empleados.arvenecia@gmail.com.
Se alquilan turnos para chofer de taxi, día y noche, 91 esquina 8 (taller) Cel. 221-436-3547.
Se busca cocinero/a, fiambrero/a y encargado/a con experiencia comprobable, para almacén de fiambres y casa de comida en City Bell, 467 y 148, El Refugio, residir en la zona o movilidad propia, full time. Enviar CV y remuneración pretendida: personas.elrefugio@gmail.com.
Se busca personal de cocina con exp., enviar CV a: rrhh.amsterdam66@gmail.com.
SE NECESITA CARNICERO CON EXPERIENCIA, ENVIAR CURRICULUM VITAE AL WSP. 221-354-9964.
Se necesita empleada para kiosco almacén, experiencia fiambrería y carga virtual, 66-136 y 137 Nº 2073, polirrubro Marcos.
Se necesita lavador de autos con experiencia y referencias, presentarse en 72 y 18.
Se necesita personal administrativo para jornada de 8AM a 4PM en zona centro La Plata. Asociación Mutual Amarilla de Trabajadores se encuentra en la búsqueda de jóvenes estudiantes de Ciencias Económicas o Derecho, entre 23 y 33 años apróx., con ganas de progresar y predisposición para comenzar lo antes posible. Enviar por favor CV con asunto: puesto administrativo + apellido y nombre al mail: amat.laplata3@gmail.com o al whatsapp 221-498-8496.
Se solicita secretaria con experiencia (manejo de Word y Excell) y actitud proactiva, enviar CV a: residencialargaestadiarle@gmail.com.
Supermercado “Compra fácil” 137 e/35 y 35 bis, necesita fiambrera, 25 a 40 años.
Te estamos buscando!!!!!! Unite a nuestro equipo de Distribución! Somos Altinpa, una importante distribuidora de alimentos de consumo masivo de primeras marcas, como Georgalos, Las Marías, Cepas, Bonafide, Pringles, La Toscana, Celusal, entre otros. Nos encontramos en búsqueda de un chofer con camioneta para cubrir el partido de La Plata y alrededores. Requisitos: tener vehículo utilitario tipo Master, Sprinter, Ducato, Transit, residir en La Plata o alrededores, disponibilidad horaria full time, disposición para trabajar en la calle y llevar nuestra mercadería a los distintos puntos de venta. Si estás interesado/a, mandanos un email a: rh.distribuidora.lp@gmail.com especificando qué tipo de camioneta tenés y colocar en el asunto “chofer con camioneta”.
Vendedor externo rubro climatización La Plata con movilidad propia, se valorará experiencia en ventas. Enviar CV: amvgestionn@gmail.com.
Volantera 18 a 22 años viva cerca 3 y 520 (excluyente) p/caminar 7 a 13 hs. $ 12.000. Bormopizzas Wsp. (221) 559-5422.
Busco trabajo de reparto, tengo una Fiat Strada 2025. 11-3056-4212.
