Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo

La zona de Los Hornos en donde atacaron los ladrones / EL DIA

La reunión que mantuvieron -el pasado miércoles- un grupo de habitantes de Los Hornos con funcionarios de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Seguridad bonaerense, encendió la esperanza entre los vecinos de que la inseguridad allí vaya cediendo paulatinamente.

Es que de acuerdo a lo informado a este diario por Daniel Arrippe, referente de la asamblea “Los Hornos Basta de Inseguridad”, durante el encuentro estuvo el compromiso oficial de reforzar los operativos policiales, destinar otros dos móviles a los cuatro que operan en esa amplia localidad y de pasar de cuatro a seis cuadrículas, entre otras acciones destinadas a la prevención.

Sin embargo, en la madrugada de ayer, en la cuadra de 70 entre 153 y 154, donde frentistas expusieron ante EL DIA que ladrones vienen acechándolos “hace rato”, una familia tuvo otro intento de robo y ya ostenta un dato estadístico nada envidiable: sufrió el quinto embate delictivo en su casa.

El grave episodio, además, se produjo en la antesala de la reunión por la inseguridad que vecinos del lugar mantendrán hoy a las 18 horas, en esa cuadra.

“ESTAMOS ANGUSTIADOS Y HARTOS”

Mónica Daniela Rodríguez padeció otra vez, en las primeras horas de ayer, junto a los suyos, la horrible sensación de quedar frente a frente en su vivienda con delincuentes.

“Fue a la madrugada, cuando sentimos que estaban barreteando el portón del frente. Pero se activó la alarma y entonces por suerte escaparon sin entrar”, comentó todavía conmocionada por esa azarosa situación.

Enseguida, precisó que “fue la quinta vez” que delincuentes eligieron a ese domicilio para sus fechorías. “Una vez nos asaltaron y en las cuatro restantes intentaron meterse en casa pero desistieron al sonar la alarma. Pero en todos los casos con nosotros adentro” citó todavía asustada.

Luego, reflejó con amargura que “estamos angustiados y hartos de esta situación”.

“Es desesperante vivir así, con el corazón en la boca. Todas las noches barretean portones para entrar a casas a robar”, señaló con crudeza.

Pero otros residentes de ese barrio también fueron blanco de robos y comparten la misma indignación. Con otro factor en común: el miedo ante un panorama amenazante y sin visos de ser revertido.

“FALTAN DOMOS EN LAS ESQUINAS”

Mónica no se limitó a exponer el asedio delictivo que afrontan quienes viven en su barrio, y ella con su familia en particular. También mencionó lo que todos allí están esperando.

“Necesitamos domos en las esquinas, porque no alcanza solo con que tengamos la alarma vecinal. Los vecinos ya planteamos en la delegación municipal que a su vez deben venir a poner luminarias y a podar árboles. La oscuridad de la cuadra favorece los planes de los delincuentes”, subrayó después.

“¿TENEMOS QUE DESQUICIARNOS?”

En otro pasaje de su charla con este diario, Mónica aludió a la reunión vecinal de esta tarde, con la expectativa de que puedan aunarse criterios sobre cómo actuar ante el acuciante momento que los frentistas atraviesan por la problemática.

“Estamos todos mal con este tema, preocupados y con temor. La Policía conoce lo que está pasando en el barrio, hay muchos delincuentes que se movilizan en moto además. Ya no dormimos tranquilos”, graficó.

De inmediato, inclusive soltó una dramática pregunta: ¿Qué más falta para que los responsables de la seguridad actúen en defensa de los vecinos?. ¿Que nos desquiciemos y matemos a algún delincuente?”. Y acotó: “Si procediéramos así, luego no vivís más, porque viene la familia del ladrón a tomar represalia”.

Por último, hizo saber que “hoy (por ayer) funcionarios municipales ofrecían en el parque Julio López botones antipánico para los vecinos que los solicitaban”.