Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Con mate y reposera, se realiza el primer “Festival de la Tierra Fértil”
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Los vecinos se reunieron el miércoles con funcionarios y recibieron promesas de medidas, pero mientras tanto los robos no frenan
La reunión que mantuvieron -el pasado miércoles- un grupo de habitantes de Los Hornos con funcionarios de la Municipalidad de La Plata y del Ministerio de Seguridad bonaerense, encendió la esperanza entre los vecinos de que la inseguridad allí vaya cediendo paulatinamente.
Es que de acuerdo a lo informado a este diario por Daniel Arrippe, referente de la asamblea “Los Hornos Basta de Inseguridad”, durante el encuentro estuvo el compromiso oficial de reforzar los operativos policiales, destinar otros dos móviles a los cuatro que operan en esa amplia localidad y de pasar de cuatro a seis cuadrículas, entre otras acciones destinadas a la prevención.
Sin embargo, en la madrugada de ayer, en la cuadra de 70 entre 153 y 154, donde frentistas expusieron ante EL DIA que ladrones vienen acechándolos “hace rato”, una familia tuvo otro intento de robo y ya ostenta un dato estadístico nada envidiable: sufrió el quinto embate delictivo en su casa.
El grave episodio, además, se produjo en la antesala de la reunión por la inseguridad que vecinos del lugar mantendrán hoy a las 18 horas, en esa cuadra.
Mónica Daniela Rodríguez padeció otra vez, en las primeras horas de ayer, junto a los suyos, la horrible sensación de quedar frente a frente en su vivienda con delincuentes.
“Fue a la madrugada, cuando sentimos que estaban barreteando el portón del frente. Pero se activó la alarma y entonces por suerte escaparon sin entrar”, comentó todavía conmocionada por esa azarosa situación.
LE PUEDE INTERESAR
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Enseguida, precisó que “fue la quinta vez” que delincuentes eligieron a ese domicilio para sus fechorías. “Una vez nos asaltaron y en las cuatro restantes intentaron meterse en casa pero desistieron al sonar la alarma. Pero en todos los casos con nosotros adentro” citó todavía asustada.
Luego, reflejó con amargura que “estamos angustiados y hartos de esta situación”.
“Es desesperante vivir así, con el corazón en la boca. Todas las noches barretean portones para entrar a casas a robar”, señaló con crudeza.
Pero otros residentes de ese barrio también fueron blanco de robos y comparten la misma indignación. Con otro factor en común: el miedo ante un panorama amenazante y sin visos de ser revertido.
Mónica no se limitó a exponer el asedio delictivo que afrontan quienes viven en su barrio, y ella con su familia en particular. También mencionó lo que todos allí están esperando.
“Necesitamos domos en las esquinas, porque no alcanza solo con que tengamos la alarma vecinal. Los vecinos ya planteamos en la delegación municipal que a su vez deben venir a poner luminarias y a podar árboles. La oscuridad de la cuadra favorece los planes de los delincuentes”, subrayó después.
En otro pasaje de su charla con este diario, Mónica aludió a la reunión vecinal de esta tarde, con la expectativa de que puedan aunarse criterios sobre cómo actuar ante el acuciante momento que los frentistas atraviesan por la problemática.
“Estamos todos mal con este tema, preocupados y con temor. La Policía conoce lo que está pasando en el barrio, hay muchos delincuentes que se movilizan en moto además. Ya no dormimos tranquilos”, graficó.
De inmediato, inclusive soltó una dramática pregunta: ¿Qué más falta para que los responsables de la seguridad actúen en defensa de los vecinos?. ¿Que nos desquiciemos y matemos a algún delincuente?”. Y acotó: “Si procediéramos así, luego no vivís más, porque viene la familia del ladrón a tomar represalia”.
Por último, hizo saber que “hoy (por ayer) funcionarios municipales ofrecían en el parque Julio López botones antipánico para los vecinos que los solicitaban”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí