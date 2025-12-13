Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria

¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
13 de Diciembre de 2025 | 17:26

Escuchar esta nota

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) y el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) frenaron la producción de un queso de una merca reconocida tras detectar la presencia de una bacteria.

La advertencia sanitaria se emitió tras detectar la presencia de Listeria monocytogenes en un lote de queso de pasta blanda de una marca reconocida.

Se trata del queso Cremón doble crema de la marca La Serenísima, que se comercializa en presentación de 500 gramos.

Según precisaron las autoridades, se trata del lote 2703, elaborado el 3 de julio de 2025 y con fecha de vencimiento el 11 de septiembre de 2025, producido en un establecimiento ubicado en la localidad bonaerense de Trenque Lauquen.

El hallazgo se produjo durante controles oficiales y motivó la suspensión inmediata de la producción, además del retiro del mercado y la destrucción de los productos correspondientes al lote afectado, como parte de las medidas preventivas dispuestas por los organismos sanitarios.

Según advirtió la ANMAT, el producto ya se encuentra fuera de su período de aptitud. Sin embargo, señaló que podría existir un riesgo residual en caso de que el queso haya sido conservado más allá de su fecha de vencimiento mediante congelación.

En ese sentido, se recomendó no consumir el producto y extremar precauciones, sobre todo en el caso de personas inmunosuprimidas y mujeres embarazadas, que forman parte de los grupos de mayor riesgo frente a este tipo de bacterias.

Qué es la Listeria monocytogenes

La listeriosis es una enfermedad que puede producirse tras el consumo de alimentos contaminados con la bacteria Listeria monocytogenes.

En la mayoría de los casos presenta síntomas como fiebre, malestar general, náuseas, vómitos o diarrea, aunque también puede derivar en cuadros más graves.

