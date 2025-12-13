Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Un momento de fuerte revuelo se vivió esta mañana en la cuadra de diagonal 80 entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata, tras registrarse un incendio en la planta alta de un inmueble, informaron fuentes calificadas.
Según se reportó, en el lugar, donde funciona una parrilla y casa de comidas, se observó una llamarada en la parte del techo del inmueble.
El presencia de fuego en la locación llamó enseguida la atención de automovilistas, transeúntes y vecinos.
En ese marco, una dotación de bomberos de la Policía Bonaerense se hizo inmediatamente presente en el lugar.
También intervinieron agentes policiales y de tránsito que debieron montar un operativo de seguridad y de corte del tránsito para facilitar las tareas de los expertos.
Fuentes que trabajaban en el lugar le indicaron a eldia.com que las llamas se originaron en el sector de la chimenea y que a raíz de la presencia de humo se ordenó que vecinos y trabajadores evacuaran la propiedad.
Gracias al rápido accionar de los bomberos, el fuego pudo ser sofocado. La primera hipótesis que manejaban los especialistas es que la dramática secuencia pudo iniciarse por la acumulación de grasa en la chimenea.
Tras el momento de susto, los bomberos procedieron a revisar las instalaciones y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos para continuar con la jornada laboral aunque por el momento el comercio permanecía cerrado al público.
