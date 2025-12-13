Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Policiales

Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata

Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
13 de Diciembre de 2025 | 09:34

Escuchar esta nota

Un momento de fuerte revuelo se vivió esta mañana en la cuadra de diagonal 80 entre 5 y 6, en pleno centro de La Plata, tras registrarse un incendio en la planta alta de un inmueble, informaron fuentes calificadas.

Según se reportó, en el lugar, donde funciona una parrilla y casa de comidas, se observó una llamarada en la parte del techo del inmueble.

El presencia de fuego en la locación llamó enseguida la atención de automovilistas, transeúntes y vecinos.

En ese marco, una dotación de bomberos de la Policía Bonaerense se hizo inmediatamente presente en el lugar.

También intervinieron agentes policiales y de tránsito que debieron montar un operativo de seguridad y de corte del tránsito para facilitar las tareas de los expertos.

LE PUEDE INTERESAR

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

LE PUEDE INTERESAR

Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo

Fuentes que trabajaban en el lugar le indicaron a eldia.com que las llamas se originaron en el sector de la chimenea y que a raíz de la presencia de humo se ordenó que vecinos y trabajadores evacuaran la propiedad.

Gracias al rápido accionar de los bomberos, el fuego pudo ser sofocado. La primera hipótesis que manejaban los especialistas es que la dramática secuencia pudo iniciarse por la acumulación de grasa en la chimenea.

Tras el momento de susto, los bomberos procedieron a revisar las instalaciones y los trabajadores pudieron retornar a sus puestos para continuar con la jornada laboral aunque por el momento el comercio permanecía cerrado al público.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

Estudiantes cerró dos nuevos sponsors para la próxima temporada

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Últimas noticias de Policiales

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo

Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones

VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
La Ciudad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
Información General
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Los números de la suerte del sábado 13 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Deportes
Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago
Nacho Fernández: no hubo acuerdo tras una primera reunión
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Toda la agenda cultural de este fin de semana en La Plata
Guía de cines

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla