Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

Estudiantes y Racing se miden esta noche, desde las 21, en el Estadio Único Madre de Ciudades, por la gran definición del Torneo Clausura. Nicolás Ramírez será el juez principal del encuentro, acompañado por Héctor Paletta en el VAR. La televisación estará a cargo de ESPN Premium y TNT Sports, mientras que el equipo de la Supertransmi en FM La Redonda 100.3.

Por sexta vez en apenas doce meses, el Pincha se encuentra ante una nueva oportunidad de seguir ampliando su glorioso palmarés y bordarle una estrella más al escudo. Tras una temporada de vaivenes, irregularidades y momentos donde el equipo pareció perder el rumbo, la versión actual de Estudiantes —la de estos playoff— volvió a encender la ilusión y construyó un presente que lo deposita nuevamente frente a la historia. Y será nada menos que ante un rival competitivo y que también llega de gran manera: Racing. Un duelo que trae al recuerdo aquellas definiciones épicas de la década del 60, como la del Metropolitano 1967, o la eliminación copera que se dio cinco meses más tarde en la Libertadores.

Desde el inicio de los mano a mano, este Estudiantes mostró otra cara, más firme, más convencida y con una intensidad que no se había visto en buena parte del Clausura. Con solidez defensiva, un mediocampo de enorme despliegue y una contundencia quirúrgica en los momentos clave, el equipo conducido técnicamente por Eduardo Domínguez se ganó el boleto a esta final apoyado en una identidad recuperada. Sin embargo, del otro lado aparece una Academia que llega con el entusiasmo por las nubes, después de eliminar —ambos de visitante— a River y Boca, dos colosos del fútbol nacional. Racing llega envalentonado, confiado y con viento a favor.

El Pincha, que hoy va en busca de su estrella número 18 -en el historial completo-, tiene antecedentes que avalan su confianza en estas instancias: de 25 finales disputadas, ganó 14. Además, será la tercera vez que juegue una definición un día 13, fecha que ya le dio dos títulos: el Apertura 2006 frente a Boca y la Copa de la Liga 2023 frente a Defensa y Justicia. Para supersticiosos, un dato que ilusiona.

En lo futbolístico, el plantel arribó ayer por la tarde a Santiago del Estero, donde realizó la última práctica previa al partido. La principal novedad es la vuelta de Guido Carrillo, quien ya cumplió las cuatro fechas de suspensión tras su expulsión frente a Tigre. Su regreso obliga a Lucas Alario a dejar el once inicial, en una decisión que Domínguez sostuvo por convicción futbolística y por el peso emocional que tiene el Tanque de Magdalena dentro del equipo.

El resto del armado se mantiene: la defensa, el mediocampo y los extremos serán los mismos que vienen consiguiendo los resultados favorables.

Del otro lado, Gustavo Costas —que va por su tercer título como DT de Racing— también recupera piezas importantes para el armado del rompecabezas. Santiago Sosa y Gastón Martirena regresan tras cumplir la suspensión recibida ante Tigre en los playoff.

En este sentido con el capitán para ser de la partida, su presencia modifica el esquema: ocupará el mediocampo en ataque, pero retrocederá unos metros para pararse como central cuando el equipo no tenga la pelota. Además, pese al retorno de Martirena, el lateral derecho seguirá siendo Facundo Mura, ex Estudiantes, quien se ganó la titularidad por rendimiento.

Con estos condimentos, el clima de final está instalado. Esta noche se definirá el nuevo campeón del Torneo Clausura, en una batalla que enfrentará a dos equipos que llegan en un gran momento y con ambiciones gigantes. Y además del título, hay un premio mayor: la clasificación directa a la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026, uno de los grandes objetivos que el Pincha se trazó para el próximo año.

Estudiantes, una vez más, se para frente a su destino. Con historia, con mística, con carácter. Racing, enfrente, llega decidido y con la esperanza de sumar un nuevo título local. El resto, lo dirá la noche santiagueña.