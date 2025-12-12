Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Policiales

La Plata sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Todo se habría originado a partir de una pelea entre dos grupos y ahora el caso es analizado por la UFI N°15 de La Plata

La Plata sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
12 de Diciembre de 2025 | 22:10

Escuchar esta nota

El ataque ocurrió en una vivienda de 2 y 80. Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, fue alcanzado por un balazo en la cabeza y, tras permanecer internado en estado crítico, falleció. La víctima poseía un frondoso prontuario

Otro episodio de extrema violencia volvió a sacudir a La Plata y esta vez tuvo un desenlace fatal. Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, murió luego de haber sido baleado en la cabeza durante un confuso enfrentamiento ocurrido en Villa Elvira, un hecho que dejó al barrio atravesado por el miedo, la conmoción y el temor a nuevas represalias. El deceso fue confirmado por fuentes policiales a EL DIA pasadas las 21 horas de anoche.

El ataque se había registrado en la madrugada de este viernes en la zona de 2 y 80, cuando, según el relato policial, una reunión informal en una vivienda derivó en una pelea entre dos grupos de personas. La situación escaló rápidamente y terminó de la peor manera: con disparos de arma de fuego y una joven vida que, tras horas de agonía, no logró sobrevivir.

De acuerdo a la información oficial, el Hospital San Martín había alertado a la Policía sobre el ingreso de un herido de arma de fuego con una lesión gravísima en la cabeza. Al arribar al nosocomio, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida en la zona frontal del cráneo y había quedado internada en estado crítico, con pronóstico reservado.

Prado había sido trasladado de urgencia por un amigo, Milton, quien declaró que ambos se encontraban en una “juntada” en una casa de Villa Elvira cuando comenzó una gresca entre dos grupos que estaban en el lugar. En medio de ese desorden, algunos de los involucrados comenzaron a efectuar detonaciones de arma de fuego.

Ante ese escenario, Prado y su amigo intentaron retirarse y se dirigieron hacia el vehículo del joven. Sin embargo, cuando estaban por subir, un automóvil de color blanco pasó por el lugar y desde su interior se realizaron nuevos disparos. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Prado.

LE PUEDE INTERESAR

VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO

LE PUEDE INTERESAR

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Desesperado, Milton cargó al joven herido y lo trasladó de inmediato hasta el Hospital San Martín, donde quedó internado en estado crítico. Pese al esfuerzo del personal médico y a las horas de extrema tensión, Prado falleció pasadas las 21, producto de la gravedad de la lesión sufrida.

El agresor, identificado

El hecho generó una fuerte conmoción. Vecinos relataron momentos de pánico por las detonaciones y expresaron su preocupación por el nivel de violencia que se vive en el sector. Muchos manifestaron temor a posibles represalias entre las bandas involucradas y advirtieron que los tiroteos ponen en riesgo a familias que nada tienen que ver con estos conflictos.

En paralelo, la investigación avanzó con rapidez. Fuentes confirmaron que el presunto autor de los disparos ya fue identificado y que existiría entre él y la víctima un conflicto de vieja data.

Con el fallecimiento de Prado, la causa cambiará su calificación, que hasta ahora era “Lesiones Graves por el uso de arma de fuego”, y continúa en manos de la UFI N°15 de La Plata, que dispuso una serie de diligencias urgentes para avanzar con la detención del sospechoso. El asesinato de Prado se convirtió en el crimen número 20 en la Región, en lo que va de este 2025.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: murió el joven que recibió el tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Aumento y aguinaldo, las preocupaciones de los gremios bonaerenses, que aún esperan el llamado a paritarias

Ruidosa deserción en La Cámpora y adhesión al alakismo en el Concejo de La Plata

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Decomisaron milanesas de papel higiénico

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Gimnasia empieza a pagar las deudas: "Encontramos un club sin recursos económicos ni planificación financiera"

Escándalo en AFA: hallan 45 autos de lujo, motos y kartings en la mansión de Pilar vinculada a Chiqui Tapia y Toviggino
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. En el fervor de la caravana, un choque en plena avenida frente a UNO

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

La Justicia acreditó que Gerardo Ponce atacó sexualmente a menores y le dieron 26 años de prisión: detalles del fallo

Por falso testimonio, piden 10 años de cárcel para Tagliaferro y Godoy
Información General
Daños materiales, calles inundadas y complicaciones: lo que dejó el temporal en el sur bonaerense
Los números de la suerte del viernes 12 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Infractores en redes: likes, share… y chau registro
Mendoza lleva a la Justicia a los padres que no vacunan
Decomisaron milanesas de papel higiénico
Espectáculos
“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
Música, teatro, shows y más en la agenda de espectáculos para este finde en La Plata
El parte médico de Joaquín Levinton, que sufrió un infarto
Las mesas de Mirtha Legrand y Juana Viale: quiénes serán los invitados
Goles con tuco: la China piensa en Italia, importante club se interesó por Mauro Icardi
Deportes
Verón rumbo a Santiago: así embarcó desde Ezeiza
Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago
Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?
Un platense que dejó todo para vivir en Santiago tras una final de Estudiantes: “Me enamoré y me vine”
Incidentes tras el clásico platense: derecho de admisión a 23 hinchas tras los balazos de goma y las piedras
La Ciudad
La Agremiación Médica Platense corta IOMA por falta de pago
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
En 2026, serán casi 36 mil ingresantes en la UNLP: cuántos en cada facultad
“Las 173 muertes no pueden quedar en la nada”: convocan a otra marcha por las víctimas del fentanilo

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla