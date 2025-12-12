El ataque ocurrió en una vivienda de 2 y 80. Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, fue alcanzado por un balazo en la cabeza y, tras permanecer internado en estado crítico, falleció. La víctima poseía un frondoso prontuario

Otro episodio de extrema violencia volvió a sacudir a La Plata y esta vez tuvo un desenlace fatal. Cristian Gonzalo Prado, de 23 años, murió luego de haber sido baleado en la cabeza durante un confuso enfrentamiento ocurrido en Villa Elvira, un hecho que dejó al barrio atravesado por el miedo, la conmoción y el temor a nuevas represalias. El deceso fue confirmado por fuentes policiales a EL DIA pasadas las 21 horas de anoche.

El ataque se había registrado en la madrugada de este viernes en la zona de 2 y 80, cuando, según el relato policial, una reunión informal en una vivienda derivó en una pelea entre dos grupos de personas. La situación escaló rápidamente y terminó de la peor manera: con disparos de arma de fuego y una joven vida que, tras horas de agonía, no logró sobrevivir.

De acuerdo a la información oficial, el Hospital San Martín había alertado a la Policía sobre el ingreso de un herido de arma de fuego con una lesión gravísima en la cabeza. Al arribar al nosocomio, los efectivos constataron que la víctima presentaba una herida en la zona frontal del cráneo y había quedado internada en estado crítico, con pronóstico reservado.

Prado había sido trasladado de urgencia por un amigo, Milton, quien declaró que ambos se encontraban en una “juntada” en una casa de Villa Elvira cuando comenzó una gresca entre dos grupos que estaban en el lugar. En medio de ese desorden, algunos de los involucrados comenzaron a efectuar detonaciones de arma de fuego.

Ante ese escenario, Prado y su amigo intentaron retirarse y se dirigieron hacia el vehículo del joven. Sin embargo, cuando estaban por subir, un automóvil de color blanco pasó por el lugar y desde su interior se realizaron nuevos disparos. Uno de esos proyectiles impactó en la cabeza de Prado.

Desesperado, Milton cargó al joven herido y lo trasladó de inmediato hasta el Hospital San Martín, donde quedó internado en estado crítico. Pese al esfuerzo del personal médico y a las horas de extrema tensión, Prado falleció pasadas las 21, producto de la gravedad de la lesión sufrida.

El hecho generó una fuerte conmoción. Vecinos relataron momentos de pánico por las detonaciones y expresaron su preocupación por el nivel de violencia que se vive en el sector. Muchos manifestaron temor a posibles represalias entre las bandas involucradas y advirtieron que los tiroteos ponen en riesgo a familias que nada tienen que ver con estos conflictos.

En paralelo, la investigación avanzó con rapidez. Fuentes confirmaron que el presunto autor de los disparos ya fue identificado y que existiría entre él y la víctima un conflicto de vieja data.

Con el fallecimiento de Prado, la causa cambiará su calificación, que hasta ahora era “Lesiones Graves por el uso de arma de fuego”, y continúa en manos de la UFI N°15 de La Plata, que dispuso una serie de diligencias urgentes para avanzar con la detención del sospechoso. El asesinato de Prado se convirtió en el crimen número 20 en la Región, en lo que va de este 2025.