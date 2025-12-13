Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
Las remeras del Pincha, el Lobo y Boca, con $5.000 de descuento
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia
Viviana Yacoub: "La ciudad se cuida cuando se la piensa a largo plazo"
La profusión de sitios que toman apuestas online a menores de edad
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Leonel Chiarella fue elegido como el nuevo presidente de la UCR
Cristina chicaneó al Gobierno por la suba de la inflación de noviembre
El dueño de Flybondi se queda con OCA, la principal empresa de correo privado
Apartaron al juez Rafecas de la causa que investiga la mansión de Pilar
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
El club comunicó que se trata de "lesiones leves" y remarcó que la situación "está bajo control". Ocurrió en la Ruta 8 a la altura de Solís. Una multitud viaja al Estadio Madre de Ciudades para presenciar la final con Racing
Escuchar esta nota
Un incidente vial marcó la madrugada del sábado para los simpatizantes de Estudiantes de La Plata que viajaban a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura. Tres micros que partieron el viernes por la noche desde La Plata colisionaron en cadena sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís.
El suceso, que ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana cerca de San Antonio de Areco, fue confirmado por la institución platense mediante un comunicado en sus redes sociales. El Club detalló que se trató de un "accidente vial que involucró a tres micros que trasladaban hinchas" y que las unidades "colisionaron entre sí". Afortunadamente, según se reportó, la mayoría de los ocupantes solo sufrió heridas de carácter leve.
LE PUEDE INTERESAR
Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing
LE PUEDE INTERESAR
VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza
Si bien aún no se conocen las causas exactas del siniestro, las primeras imágenes y testimonios sugieren que la mecánica del choque fue "por alcance", lo que indica que una de las unidades habría detenido su marcha y el vehículo que le seguía no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.
Entre los afectados, la información brindada por pasajeros detalla que uno de los lesionados es un chofer, quien sufrió un corte en uno de sus brazos como consecuencia de la colisión.
Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís.— Estudiantes de La Plata (@EdelpOficial) December 13, 2025
Como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por…
En plena madrugada de este sábado, el club emitió un comunicado oficial en el que brindó información detallada del hecho.
"Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís", reportó.+
La entidad especificó que "como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación".
A su vez se enfatizó que "el resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones".
"La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades", indicó.
A fin de llevar tranquilidad a la comunidad platense y familiares de los pasajeros, se informó que "la situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad".
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí