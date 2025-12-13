Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas

El club comunicó que se trata de "lesiones leves" y remarcó que la situación "está bajo control". Ocurrió en la Ruta 8 a la altura de Solís. Una multitud viaja al Estadio Madre de Ciudades para presenciar la final con Racing

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
13 de Diciembre de 2025 | 07:35

Escuchar esta nota

Un incidente vial marcó la madrugada del sábado para los simpatizantes de Estudiantes de La Plata que viajaban a Santiago del Estero para presenciar la final del Torneo Clausura. Tres micros que partieron el viernes por la noche desde La Plata colisionaron en cadena sobre la Ruta Nacional 8, a la altura de la localidad de Solís.

El suceso, que ocurrió aproximadamente a las 2 de la mañana cerca de San Antonio de Areco, fue confirmado por la institución platense mediante un comunicado en sus redes sociales. El Club detalló que se trató de un "accidente vial que involucró a tres micros que trasladaban hinchas" y que las unidades "colisionaron entre sí". Afortunadamente, según se reportó, la mayoría de los ocupantes solo sufrió heridas de carácter leve.

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Si bien aún no se conocen las causas exactas del siniestro, las primeras imágenes y testimonios sugieren que la mecánica del choque fue "por alcance", lo que indica que una de las unidades habría detenido su marcha y el vehículo que le seguía no logró frenar a tiempo para evitar el impacto.

Entre los afectados, la información brindada por pasajeros detalla que uno de los lesionados es un chofer, quien sufrió un corte en uno de sus brazos como consecuencia de la colisión.

El comunicado de Estudiantes

En plena madrugada de este sábado, el club emitió un comunicado oficial en el que brindó información detallada del hecho.

"Estudiantes de La Plata informa que, en el día de la fecha, tres micros que trasladaban hinchas de la delegación del Club colisionaron entre sí sobre la Ruta 8, a la altura de Solís", reportó.+

La entidad especificó que "como consecuencia del hecho, tres personas resultaron heridas con lesiones leves y, por prevención, fueron trasladadas al Hospital de Pilar para su evaluación".

A su vez se enfatizó que "el resto de los pasajeros de la delegación se encuentra en buen estado y no presenta lesiones".

"La delegación reanudará el viaje una vez que regresen las personas derivadas y arriben las nuevas unidades", indicó.

A fin de llevar tranquilidad a la comunidad platense y familiares de los pasajeros, se informó que "la situación se encuentra bajo control y el Club continuará brindando información por los canales oficiales ante cualquier novedad".

 

 

 

