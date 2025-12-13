Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata

Tres micros con hinchas de Estudiantes chocaron rumbo a Santiago del Estero: tres personas hospitalizadas
Un grave accidente de tránsito se registró este sábado por la mañana en Camino Centenario y calle 476, en la localidad de City Bell, cuando una pareja de motociclistas cayó violentamente al asfalto luego de que un rayo perforara el neumático del rodado en el que circulaban.
Según relataron testigos en el lugar en exclusiva a EL DIA, la moto se desplazaba con normalidad cuando el neumático sufrió la rotura repentina, lo que provocó que el conductor perdiera el control y ambos ocupantes terminaran tendidos sobre la calzada.
La escena generó alarma entre los automovilistas que circulaban por la zona y obligó a un importante despliegue de emergencia. Intervinieron efectivos de la Policía, agentes de la Guardia Urbana y dos ambulancias del SAME, que asistieron a los heridos en el lugar.
De acuerdo al testimonio de personas cercanas a la pareja, ambos son oriundos de El Pato y se dirigían a trabajar para cubrir un evento en el Estadio Único de La Plata. Como consecuencia del impacto, el conductor de la motocicleta sufrió una fractura de clavícula, mientras que la joven fue inmovilizada con una férula en el brazo derecho antes de ser trasladada para su atención médica.
El siniestro provocó demoras y caos de tránsito sobre Camino Centenario durante varios minutos, hasta que los servicios de emergencia lograron despejar la calzada y retirar el vehículo involucrado.
