Otro escándalo con una concejal libertaria: ahora en el interior bonaerense

La oposición al gobierno del intendente peronista Juan De Jesús tenía todo preparado para quedarse con el control del Concejo Deliberante del Partido de la Costa. Con 10 de los 18 concejales, contaba con mayoría y un supuesto compromiso de que esta vez, no habrían fugas que pusiera en riesgo esa empresa. Incluso, circuló un documento firmado por los ediles del PRO, la UCR y La Libertad Avanza para accionar en ese sentido.
Pero los cálculos pueden fallar. A la hora de la votación, una de las concejales libertarias, Elizabeth Villalba, se apartó del esquema opositor para apoyar al candidato impulsado por De Jesús, Ezequiel Caruso. Esa decisión fue clave para inclinar la balanza, porque si bien la elección terminó 9 a 9 (los opositores propusieron a Elizabeth Ferrín, otra representante de LLA), para desempatar se aplicó lo normado en la Ley Orgánica Municipal que establece que ante paridad, la conducción del Concejo queda en manos del partido que ganó los últimos comicios. Y en la Costa, en la cita electoral de septiembre triunfó Fuerza Patria.
La decisión de Villalba disparó de inmediato una fuerte polémica. Y además, pases de facturas que se ventilaron a través de las redes sociales. El salto de la concejal determinó su expulsión de las filas libertarias, tal como ocurriera hace algunas horas con Leila Gianni en La Matanza, que formó su propia bancada aunque sin llegar al extremo de votar con el peronismo.
La decisión de la concejal salpica además a la armadora libertaria de la Costa, Roxana Cavallini. Y supone un nuevo dolor de cabeza para Sebastián Pareja, el jefe bonaerense de La Libertad Avanza que terminó siendo zamarreado en las redes sociales por los tuiteros que responden a Santiago Caputo.
“Siguen los éxitos de Sebastián Miguel Pareja, la tercera en la lista a concejales del municipio de La Costa se pasó a los kukas. Se siguen quebrando los ´inquebrantables´”, disparó Traductor Te Ama, el seudónimo que en redes sociales utiliza Esteban Glavinich.
El reproche excede lo coyuntural. Pareja, en acuerdo con Karina Milei y los primos Martín y Lule Menem, monopolizaron los armados en toda la Provincia. Al caputismo le dejaron migajas y cargos poco relevantes y a pesar de que se habla de una suerte de tregua entre el presidente de LLA bonaerense y Caputo, las heridas no terminan de cerrar.
En ese marco, la UCR publicó un comunicado donde denuncia que Villalba decidió “romper el acuerdo opositor” y “defraudó la confianza de miles de costeros que esperan una oposición firme, coherente y comprometida”.
La Libertad Avanza de La Costa anunció la expulsión de la concejal y que “no está autorizada a expresarse en nombre del bloque”.
El intendente De Jesús, mientras tanto, volvió a quedarse con el control del Concejo.
