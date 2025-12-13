Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana

Con la llegada de las altas temperaturas y el incremento del uso de piletas en La Plata, Berisso y Ensenada, la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) renovó una advertencia que se repite cada año: en Argentina muere, en promedio, un niño menor de cinco años por ahogamiento cada semana. La entidad presentó un documento actualizado, que cobra especial relevancia en lugares como nuestra región, donde proliferan piletas domiciliarias y recreativas.

De acuerdo con el informe, el ahogamiento infantil es la segunda causa de muerte por lesiones no intencionales en el mundo. En Argentina, 48 niños menores de cinco años murieron por esta causa en 2023, lo que equivale a una muerte cada siete días. El 63% de los episodios afecta a menores de cinco años, con especial concentración en los primeros dos años de vida, el período de mayor vulnerabilidad.

La SAP subraya que los incidentes de ahogamiento no se restringen al verano ni a las vacaciones: pueden ocurrir durante todo el año y en muy poca cantidad de agua. Por eso, los entornos domésticos —bañeras, baldes, piletas inflables, estanques, pozos, acequias, bebederos para animales— representan el escenario de mayor riesgo para los niños pequeños.

En hogares de La Plata y el Gran La Plata, donde muchas viviendas cuentan con patios amplios, pozos antiguos o piletas de lona e inflables, los especialistas recomiendan eliminar todo recipiente con agua que pueda quedar al alcance de los menores. También insisten en la supervisión “100% dedicada”: sin celular, sin distracciones y con un adulto ubicado a no más de un metro del niño.

Ninguna medida técnica, remarcan, reemplaza la vigilancia directa. Y advierten que los niños nunca deben quedar al cuidado de otros menores, aun cuando sepan nadar.

El informe incluye un apartado específico sobre piletas domiciliarias y recreativas, muy comunes en la Región durante el verano. Entre las recomendaciones estructurales, la SAP detalla: instalación de un cerco perimetral completo, de al menos 1,30 metros de altura; barrotes verticales separados por no más de 10 cm.; una sola puerta, con cierre automático no accionable por niños; eliminación de objetos cercanos al cerco que faciliten trepar; retiro de juguetes, flotadores y pelotas del agua; bordes y pisos antideslizantes; rejillas seguras en bocas de succión; vaciado obligatorio de piletas inflables o desarmables cuando no se utilizan.

La SAP también aclara que los flotadores, manguitos y elementos inflables no homologados no deben considerarse dispositivos de seguridad, y que su uso puede generar una falsa sensación de protección.

En cuanto a los adolescentes —mayores usuarios de clubes, lagunas y arroyos—, el documento recomienda no zambullirse en zonas donde no se vea el fondo, no ingresar en lugares no habilitados, bañarse solo en horarios con guardavidas y no realizar actividades acuáticas bajo los efectos de alcohol o sustancias.

Además, la SAP promueve la enseñanza de habilidades acuáticas desde edades tempranas, pero advierte que saber nadar no elimina el riesgo si no se respetan las condiciones del entorno.

Otro punto central del documento es la capacitación en reanimación cardiopulmonar (RCP), tanto para cuidadores como para instituciones educativas. La prevención de lesiones —incluidos los ahogamientos— debería ser, señalan, parte sistemática de la consulta pediátrica.

“Si desaparece un niño, hay que buscar primero en el agua”, resume una de las consignas principales del informe. Con la temporada estival ya en marcha en La Plata y las ciudades vecinas, la SAP insiste en que la prevención debe ser colectiva: familias, escuelas, clubes y comunidades.