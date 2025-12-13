“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio

EN FOTOS | Los hinchas de Estudiantes ya viven la previa de la final en Santiago del Estero
Una de las frases más icónicas que pronunció el actor Héctor Alterio, fallecido este sábado a los 96 años, fue “La puta que vale la pena estar vivo”.
Alterio protagonizó Caballos Salvajes (1995) junto a Leonardo Sbaraglia, Fernán Mirás Cecilia Dopazo, una película dirigida por Marcelo Piñeiro, según reconstruyó la Agencia Noticias Argentinas.
El intérprete reveló en declaraciones radiales que la frase idea del director, quien convocó a la autora Aida Bortnik “porque le faltaba cerrar una secuencia” y le comentó en el lugar donde se realizaba la filmación.
El ganador del Premio Óscar por La Historia Oficial (1986) sostuvo: "Estamos sobre un monte en el medio de un campo y el personaje de Héctor está solo. __IP__
“Y así, le fue contando casi detalladamente lo que pasaba en cada escena. Fue entonces ahí que ella se inspiró y le pidió: 'Decile a Héctor que su personaje diga la puta que vale la pena estar vivo'. Sin dudarlo, Marcelo lo agregó y yo después lo dije con todas mis ganas”, recordó.
