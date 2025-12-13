Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición

Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
Estudiantes y Racing empatan 0 a 0 en el Madre de Ciudades por la final del Torneo Clausura 2025
Los hinchas colmaron el estadio Madre de Ciudades: el color de las tribunas
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”: las fotos y videos de Verón en modo hincha
VIDEO. Insultos A Tapia en la previa y música a todo volumen para tapar los cánticos
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Dura respuesta de IOMA a médicos platenses y denuncia penal en la Justicia
Demandas salariales, disputas internas que se acumulan y portazos en las filas libertarias
El Tren Roca no llega a La Plata: servicio limitado tras accidente en Hudson
El colombiano Piedrahita ya armó las valijas y se fue al CSKA de Bulgaria
Violento ataque arriba de un micro en La Plata: una oficial penitenciaria con heridas en el rostro
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
En tiempos donde el turismo de cercanía se consolida como una de las opciones preferidas, Magdalena aparece como un destino ideal para quienes viven en La Plata y buscan una escapada corta, tranquila y en contacto con la naturaleza. A menos de dos horas de viaje, este rincón del sudeste bonaerense combina paisaje ribereño, historia, vida rural y una calma que invita a bajar un cambio.
Lejos del ritmo urbano pero lo suficientemente cerca como para planear una salida de fin de semana, Magdalena ofrece una experiencia auténtica, sin multitudes ni largas distancias, perfecta para desconectar sin complicaciones.
Ubicada a unos 60 kilómetros de La Plata, Magdalena forma parte de una región marcada por campos ondulados, arroyos y la presencia imponente del Río de la Plata. Su perfil productivo, ligado históricamente a la ganadería y la agricultura, se combina con un entorno natural que conserva la esencia del paisaje pampeano y costero.
El partido cuenta con pueblos que mantienen intacto su encanto, playas tranquilas y espacios verdes que invitan al descanso, a las caminatas al aire libre y al disfrute de lo simple.
Uno de los principales atractivos es el Balneario Magdalena, un espacio ribereño con arena fina, vistas abiertas al río y un ambiente familiar. Durante el verano se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan sol y naturaleza sin aglomeraciones, aunque su entorno lo vuelve atractivo durante todo el año. Cuenta con paradores, propuestas gastronómicas, alojamiento y sectores preparados para pasar el día completo.
LE PUEDE INTERESAR
Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país
LE PUEDE INTERESAR
Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana
Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, Atalaya es otro sitio imperdible. Sus senderos costeros permiten caminatas o paseos en bicicleta con vistas al río, vegetación autóctona y una tranquilidad difícil de encontrar en destinos más concurridos. En la zona también se pueden visitar estancias rurales y ferias que celebran las tradiciones gauchas y los sabores regionales.
El casco urbano de la ciudad de Magdalena invita a recorrer su historia. La Plaza San Martín, prolija y arbolada, es el corazón del centro y punto de partida para conocer edificios emblemáticos como la iglesia parroquial del siglo XVIII, el Palacio Municipal y el histórico Teatro Español, que mantiene una cartelera activa y una sala restaurada que conserva su valor patrimonial.
A pocos kilómetros, Bartolomé Bavio ofrece una experiencia rural auténtica. Con ritmo pausado, plazas sombreadas y gastronomía casera, es un lugar ideal para quienes buscan una estadía tranquila y un contacto cercano con la vida de pueblo.
Llegar a Magdalena desde La Plata es sencillo y rápido. Una de las opciones más directas es tomar la Ruta Provincial 11 hacia el sur, un recorrido que atraviesa paisajes rurales y permite disfrutar del entorno incluso antes de arribar al destino. El viaje demanda alrededor de una hora y cuarto, dependiendo del tránsito.
También se puede acceder por la Ruta 36, conectando luego con caminos provinciales que ingresan al partido, una alternativa elegida por quienes prefieren un trayecto más ligado al paisaje del campo bonaerense.
Por su cercanía, su tranquilidad y su diversidad de propuestas, Magdalena se consolida como una de las escapadas más atractivas para los platenses que buscan naturaleza, historia y descanso sin irse lejos.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí