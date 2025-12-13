Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Información General

Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición

Magdalena, una escapada ideal desde La Plata para desconectar entre río, campo y tradición
13 de Diciembre de 2025 | 15:00

Escuchar esta nota

En tiempos donde el turismo de cercanía se consolida como una de las opciones preferidas, Magdalena aparece como un destino ideal para quienes viven en La Plata y buscan una escapada corta, tranquila y en contacto con la naturaleza. A menos de dos horas de viaje, este rincón del sudeste bonaerense combina paisaje ribereño, historia, vida rural y una calma que invita a bajar un cambio.

Lejos del ritmo urbano pero lo suficientemente cerca como para planear una salida de fin de semana, Magdalena ofrece una experiencia auténtica, sin multitudes ni largas distancias, perfecta para desconectar sin complicaciones.

Magdalena: un destino cercano, con identidad propia

Ubicada a unos 60 kilómetros de La Plata, Magdalena forma parte de una región marcada por campos ondulados, arroyos y la presencia imponente del Río de la Plata. Su perfil productivo, ligado históricamente a la ganadería y la agricultura, se combina con un entorno natural que conserva la esencia del paisaje pampeano y costero.

El partido cuenta con pueblos que mantienen intacto su encanto, playas tranquilas y espacios verdes que invitan al descanso, a las caminatas al aire libre y al disfrute de lo simple.

Magdalena: playas tranquilas y vida al aire libre

Uno de los principales atractivos es el Balneario Magdalena, un espacio ribereño con arena fina, vistas abiertas al río y un ambiente familiar. Durante el verano se convierte en un punto de encuentro para quienes buscan sol y naturaleza sin aglomeraciones, aunque su entorno lo vuelve atractivo durante todo el año. Cuenta con paradores, propuestas gastronómicas, alojamiento y sectores preparados para pasar el día completo.

Alerta hantavirus: suben los casos y la Provincia concentra la mayor carga del país

Un niño menor de 5 años muere por ahogamiento cada semana

Para quienes disfrutan de las actividades al aire libre, Atalaya es otro sitio imperdible. Sus senderos costeros permiten caminatas o paseos en bicicleta con vistas al río, vegetación autóctona y una tranquilidad difícil de encontrar en destinos más concurridos. En la zona también se pueden visitar estancias rurales y ferias que celebran las tradiciones gauchas y los sabores regionales.

Magdalena: historia, cultura y pueblos con encanto

El casco urbano de la ciudad de Magdalena invita a recorrer su historia. La Plaza San Martín, prolija y arbolada, es el corazón del centro y punto de partida para conocer edificios emblemáticos como la iglesia parroquial del siglo XVIII, el Palacio Municipal y el histórico Teatro Español, que mantiene una cartelera activa y una sala restaurada que conserva su valor patrimonial.

A pocos kilómetros, Bartolomé Bavio ofrece una experiencia rural auténtica. Con ritmo pausado, plazas sombreadas y gastronomía casera, es un lugar ideal para quienes buscan una estadía tranquila y un contacto cercano con la vida de pueblo.

Cómo llegar a Magdalena desde La Plata

Llegar a Magdalena desde La Plata es sencillo y rápido. Una de las opciones más directas es tomar la Ruta Provincial 11 hacia el sur, un recorrido que atraviesa paisajes rurales y permite disfrutar del entorno incluso antes de arribar al destino. El viaje demanda alrededor de una hora y cuarto, dependiendo del tránsito.

También se puede acceder por la Ruta 36, conectando luego con caminos provinciales que ingresan al partido, una alternativa elegida por quienes prefieren un trayecto más ligado al paisaje del campo bonaerense.

Por su cercanía, su tranquilidad y su diversidad de propuestas, Magdalena se consolida como una de las escapadas más atractivas para los platenses que buscan naturaleza, historia y descanso sin irse lejos.

