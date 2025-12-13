Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing
Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing
“Si me andan buscando, estoy en la tribuna”, en modo hincha, Verón en Santiago para ver a Estudiantes
Eldia.com gratis para todos los lectores con toda la cobertura del Pincha en Santiago
Fotos y videos.- Desde Santiago del Estero, así se vivió la previa de la final entre Estudiantes y Racing
Una odisea: además del choque, otros micros con hinchas sufrieron averías camino a Santiago
Hinchas del Pincha y la Academia, juntos y en paz en la previa de la final en Santiago del Estero
La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre
¡Atención! ANMAT y Senasa frenaron la producción de un queso Cremon tras detectar una bacteria
La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos
Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?
Fuego, evacuación y tensión en un local de comidas en pleno centro de La Plata
¿Buscás trabajo en La Plata? Accedé GRATIS a las ofertas publicadas esta semana en EL DIA
Conmoción en la cultura: a la edad de 96 años murió Héctor Alterio, un gigante de la actuación
“La p*** que vale la pena estar vivo”: la icónica frase de Héctor Alterio
Autoexploración, deseo y pareja: reivindicar la masturbación como acto de libertad
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
Un rayo perforó el neumático de una moto y una pareja terminó herida en La Plata
La Agremiación Médica Platense cortó a IOMA por falta de pago: que prestaciones quedaron afectadas
Cartonazo por $4.000.000: los números de hoy viernes gratis con EL DIA
Sol y mucho calor este sábado en La Plata pero desmejora: lluvia y alivio a la vista
Jara o Kast: Chile elige nuevo presidente en un balotaje clave
Lo nuevo y lo que sigue faltando en la nueva reforma laboral
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
Anticipate con las compras en NINI: las ofertas de este finde
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, dejó como saldo tres trabajadores municipales heridos, quienes debieron ser trasladados a un centro de salud para su atención.
El hecho se registró en calle 26, entre 38 y 39 frente al Parque Alberti, cuando por causas que aún se investigan una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Patrulla Municipal impactó contra un camión recolector de residuos de la empresa ESUR, que se encontraba detenido en la calzada con balizas intermitentes encendidas.
Como consecuencia del choque resultaron lesionados los tres ocupantes del móvil municipal: la conductora Zumilda Acosta (49), Viviana Gonzales (57) y Esteban Malcorat (56). Tras manifestar diversas dolencias, fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y luego trasladados al Hospital Alejandro Korn de Romero para una evaluación médica.
En tanto, el camión recolector era conducido por Ernesto Jesús Teti (54), chofer de la empresa ESUR, quien no sufrió heridas.
Según se informó, ninguna de las partes contaba con la documentación de los vehículos al momento del hecho, debido a la falta de personal logístico en horario nocturno. Por disposición policial, ambos rodados fueron incautados y trasladados a la comisaría de La Loma, mientras peritos trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del siniestro.
La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFIJ N° 10 de La Plata, con intervención del fiscal Carlos Vercellone.
LE PUEDE INTERESAR
La Plata sangrienta: quien era el joven que mataron de un tiro en la cabeza
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí