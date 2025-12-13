La Plata: choque entre una patrulla municipal y un camión recolector dejó varios heridos

Un accidente de tránsito ocurrido en la noche del miércoles en el barrio La Loma, en la ciudad de La Plata, dejó como saldo tres trabajadores municipales heridos, quienes debieron ser trasladados a un centro de salud para su atención.

El hecho se registró en calle 26, entre 38 y 39 frente al Parque Alberti, cuando por causas que aún se investigan una camioneta Ford Ranger perteneciente a la Patrulla Municipal impactó contra un camión recolector de residuos de la empresa ESUR, que se encontraba detenido en la calzada con balizas intermitentes encendidas.

Como consecuencia del choque resultaron lesionados los tres ocupantes del móvil municipal: la conductora Zumilda Acosta (49), Viviana Gonzales (57) y Esteban Malcorat (56). Tras manifestar diversas dolencias, fueron asistidos en el lugar por personal del SAME y luego trasladados al Hospital Alejandro Korn de Romero para una evaluación médica.

En tanto, el camión recolector era conducido por Ernesto Jesús Teti (54), chofer de la empresa ESUR, quien no sufrió heridas.

Según se informó, ninguna de las partes contaba con la documentación de los vehículos al momento del hecho, debido a la falta de personal logístico en horario nocturno. Por disposición policial, ambos rodados fueron incautados y trasladados a la comisaría de La Loma, mientras peritos trabajaron en el lugar para determinar la mecánica del siniestro.

La causa fue caratulada como “Lesiones culposas” y quedó a cargo de la UFIJ N° 10 de La Plata, con intervención del fiscal Carlos Vercellone.