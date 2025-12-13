Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Plata: de cuánto fue la suba en el precio de los alimentos durante noviembre

Demian Alday/El Día

13 de Diciembre de 2025 | 17:05

 La Fundación FundPlata, realizó el habitual informe mensual sobre la variación de la canasta alimentaria en la ciudad de La Plata –integrada por productos de carnicería, almacén y verdulería- que arrojó un 1,2% durante el mes de noviembre de 2025.

El relevamiento, que se llevó a cabo en 18 comercios de la Capital bonaerense con venta al público de los tres rubros, e incluyó 26 productos, fue realizado en 13 barrios de la Ciudad durante la cuarta semana del mes de octubre de 2025 y arrojó que el rubro que mayor incremento tuvo fue el de productos de carnicería con un 6,9%; seguido por los de almacén con un 1,2%; y por los de verdulería con un -15,2%.

“Respecto a los alimentos en particular, los productos que experimentaron un aumento muy por encima del promedio fueron cebolla (11,9%); pechito de cerdo (9,5%); pollo (9,4%); y carne picada especial (8,0%), entre otros”, detallaron desde FundPlata.

Asimismo, el informe destaca que “Esta canasta de alimentos platense, no se puede comparar de forma directa con la canasta de alimentos del IPC y con la correspondiente a CABA, dado que éstas últimas son más extensas, pero dicho ejercicio, nos puede dar una pauta de la evolución del precio de los alimentos en general y de determinados alimentos en particular, que componen las 3 canastas.”

En ese marco, se informó que “Del análisis comparativo entre ambas canastas, surge que la correspondiente a los partidos del GBA, tuvo un aumento respecto a septiembre del 2,4% contra el 1,9% de aumento que tuvo lugar en nuestra ciudad.”

El informe completo: 

