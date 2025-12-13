Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing

Estudiantes de La Plata y Racing se enfrentarán este sábado en la gran final del Torneo Clausura, en un trascendental encuentro que definirá quién será el nuevo campeón del fútbol argentino.

El partido, que está programado para las 21 y que contará con la cobertura en vivo de la Agencia Noticias Argentinas, se disputará en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero y se podrá ver a través de ESPN Premium y de TNT Sports. El árbitro designado fue Nicolás Ramírez, mientras que en el VAR estará Héctor Paletta.

Las puertas del estadio abrieron minutos antes de las 18. A esa hora, la temperatura aún superaba los 35 grados y en el rostro de los hinchas se notaba.