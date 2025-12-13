Murió Ernesto Acher, leyenda en Les Luthiers

Video.- Se abrieron las puertas del estadio Madre de Ciudades: ingresan los hinchas para la final entre Estudiantes y Racing
El mundo del espectáculo argentino lamenta la pérdida de Ernesto Raúl Acher Abulafia, quien fuera uno de los pioneros de Les Luthiers
Según supo la Agencia Noticias Argentinas, Nacido en Buenos Aires el 9 de octubre de 1939, Acher desarrolló una temprana pasión por la música, formándose en piano y clarinete y explorando el jazz desde su adolescencia. Pese a haberse graduado como arquitecto en la UBA en 1965 (donde también fue docente), su vocación lo llevó al escenario.
Quince años en Les Luthiers
Su ingreso a Les Luthiers se concretó en abril de 1971. Inicialmente, reemplazó a Marcos Mundstock en la lectura de textos, pero al regreso de este, se consolidó como miembro de pleno derecho y como compositor.
Dentro del grupo que revolucionó el humor musical, Acher fue fundamental. Se destacó por su:
Destreza Instrumental: Fue el principal instrumentista de viento del grupo, además de su talento como pianista.
Composiciones: Entre sus obras más célebres se encuentran “La Cantata del adelantado Don Rodrigo Díaz de Carreras” y “La gallina dijo Eureka”.
Personajes: Dio vida a figuras icónicas como “Bufón Copoletto”, “Capitán del bergantín” y “Carlitos II”.
Acher se despidió de Les Luthiers el 27 de septiembre de 1986, tras 15 años de trayectoria, siendo su último show el espectáculo “Humor dulce hogar”.__IP__
Creador de La Banda Elástica
Dos años después de su salida, Acher creó el grupo musical La Banda Elástica. Esta formación de jazz se caracterizó por una audaz fusión de géneros, incluyendo folclore, tango y rock, manteniendo siempre un tono humorístico.
Con este proyecto, Acher estrenó cuatro espectáculos y grabó tres discos, extendiendo su influencia musical y cómica más allá del grupo que lo hizo famoso.
