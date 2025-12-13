Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión

El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
El contacto inicial entre Gimnasia y la representación del futbolista arrojó diferencias económicas aunque las partes son optimistas. El retorno del mediocampista es prioridad para la flamante CD
La vuelta de Ignacio Fernández al Lobo es prioritaria para la nueva conducción del club. Antes de viajar a Estados Unidos para disfrutar de las vacaciones junto a su familia ya hubo contactos entre el jugador y Carlos Anacleto. Y ayer fue la primera reunión de varias que se llevarán adelante en los próximos días, en la cual el flamante titular albiazul dialogó con el representante de Nacho, Damián Facciutto. No hubo acuerdo económico, pero habrá nuevos encuentros ya que hay predisposición de las partes para que la negociación llegue a buen puerto.
“Iniciamos conversaciones para conocernos” comentó una de las partes involucradas en la gestión. Fue el puntapié inicial desde el punto de vista formal, ya que Nacho Fernández mantuvo varias charlas con Anacleto antes de viajar a los Estados Unidos. La reunión de ayer entre la dirigencia albiazul y los representantes del mediocampista sirvió para establecer puntos de inicio de la negociación económica, ya que la oferta inicial del club no fue aceptada por el entorno del jugador.
Las charlas iniciales con Nacho parecían encaminar su regreso al Lobo, con una idea general del acuerdo (que sería por dos temporadas) que abrió las puertas al encuentro de ayer. Los números del ofrecimiento del club le pusieron un impasse a la negociación, ya que están lejos de la expectativa del representante del jugador.
Si bien se sabe que Nacho no tendrá en Gimnasia que ni siquiera se acerca a los números de su vínculo con River, desde el entorno del futbolista dejaron trascender que el primer ofrecimiento fue menor a los números que se barajaron ante un posible regreso durante la gestión Cowen. De todos modos, esta historia tendrá nuevos capítulos en los próximos días con nuevas reuniones.
Ignacio Fernández ya había comunicado que no se presentará el 20 de diciembre en la vuelta a los entrenamientos de River, dado que su contrato vence el 31 de diciembre y el Millonario lo despidió oficialmente. Más allá de algunas chances en el exterior, la posibilidad de un regreso al Tripero sigue siendo la más firme para el futuro del nacido en Dudignac. Por eso, las partes siguen confiando en que el viernes 2 de enero el jugador esté presente en Estancia Chica para iniciar la pretemporada con el plantel albiazul. Para la dirigencia, la situación de Fernando Zaniratto (ver aparte) y la vuelta de Ignacio Fernández son las principales prioridades.
Más allá de la llegada de Nacho Fernández, para la dirigencia de Gimnasia no hay nada, aunque hay nombres que se barajan más o menos en silencio.
Por ejemplo, Germán Brunati habló tanto de Nacho Fernández como de Milton Casco (otro de los nombres que busca el Lobo) en su presentación como Director Deportivo. “Es un tema más institucional. Siempre es bueno tener referentes que tengan una trayectoria en el fútbol y que el hincha se sienta identificado con el equipo y con los jugadores que tiene en cancha. La situación de ellos es positiva desde todo punto de vista”. Si bien hay también un interés de Newell’s por el lateral de 37 años, ahí también hay una charla pendiente.
