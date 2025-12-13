Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Eldia.com gratis para todos los lectores: desde el sábado a las 17 y todo el domingo

Deportes |El volante negocia su regreso al lobo tras una década

Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión

El contacto inicial entre Gimnasia y la representación del futbolista arrojó diferencias económicas aunque las partes son optimistas. El retorno del mediocampista es prioridad para la flamante CD

Nacho Fernández: No hubo acuerdo tras una primera reunión

El Lobo negocia formalmente el regreso de Nacho FErnández/archivo

13 de Diciembre de 2025 | 02:14
Edición impresa

La vuelta de Ignacio Fernández al Lobo es prioritaria para la nueva conducción del club. Antes de viajar a Estados Unidos para disfrutar de las vacaciones junto a su familia ya hubo contactos entre el jugador y Carlos Anacleto. Y ayer fue la primera reunión de varias que se llevarán adelante en los próximos días, en la cual el flamante titular albiazul dialogó con el representante de Nacho, Damián Facciutto. No hubo acuerdo económico, pero habrá nuevos encuentros ya que hay predisposición de las partes para que la negociación llegue a buen puerto.

“Iniciamos conversaciones para conocernos” comentó una de las partes involucradas en la gestión. Fue el puntapié inicial desde el punto de vista formal, ya que Nacho Fernández mantuvo varias charlas con Anacleto antes de viajar a los Estados Unidos. La reunión de ayer entre la dirigencia albiazul y los representantes del mediocampista sirvió para establecer puntos de inicio de la negociación económica, ya que la oferta inicial del club no fue aceptada por el entorno del jugador.

Las charlas iniciales con Nacho parecían encaminar su regreso al Lobo, con una idea general del acuerdo (que sería por dos temporadas) que abrió las puertas al encuentro de ayer. Los números del ofrecimiento del club le pusieron un impasse a la negociación, ya que están lejos de la expectativa del representante del jugador.

Si bien se sabe que Nacho no tendrá en Gimnasia que ni siquiera se acerca a los números de su vínculo con River, desde el entorno del futbolista dejaron trascender que el primer ofrecimiento fue menor a los números que se barajaron ante un posible regreso durante la gestión Cowen. De todos modos, esta historia tendrá nuevos capítulos en los próximos días con nuevas reuniones.

Ignacio Fernández ya había comunicado que no se presentará el 20 de diciembre en la vuelta a los entrenamientos de River, dado que su contrato vence el 31 de diciembre y el Millonario lo despidió oficialmente. Más allá de algunas chances en el exterior, la posibilidad de un regreso al Tripero sigue siendo la más firme para el futuro del nacido en Dudignac. Por eso, las partes siguen confiando en que el viernes 2 de enero el jugador esté presente en Estancia Chica para iniciar la pretemporada con el plantel albiazul. Para la dirigencia, la situación de Fernando Zaniratto (ver aparte) y la vuelta de Ignacio Fernández son las principales prioridades.

¿Y Milton Casco?

Más allá de la llegada de Nacho Fernández, para la dirigencia de Gimnasia no hay nada, aunque hay nombres que se barajan más o menos en silencio.

LE PUEDE INTERESAR

River apura para sumar a Vera y a Prestianni

LE PUEDE INTERESAR

El Súper Rugby puso la mira en el ámbito local

Por ejemplo, Germán Brunati habló tanto de Nacho Fernández como de Milton Casco (otro de los nombres que busca el Lobo) en su presentación como Director Deportivo. “Es un tema más institucional. Siempre es bueno tener referentes que tengan una trayectoria en el fútbol y que el hincha se sienta identificado con el equipo y con los jugadores que tiene en cancha. La situación de ellos es positiva desde todo punto de vista”. Si bien hay también un interés de Newell’s por el lateral de 37 años, ahí también hay una charla pendiente.

 

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Noticias Relacionadas

Se dilata el acuerdo por la continuidad de Zaniratto

¿Un Zorro o un Tigre para el ataque?

Fútbol Infantil

Turf – Programas y Resultados

Loterías y quinielas

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Fotos y videos.- Movilización histórica: desde UNO partió la caravana de micros rumbo a Santiago

En fotos y video.- Así fue la llegada de Estudiantes a Santiago del Estero

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

Nacho Fernández a Gimnasia: ¿Sin avances tras la primera reunión?

Informe | ¿Cuántos estudiantes del interior y extranjeros estudian en la UNLP?

"Muerte cerebral" e "irreversible": el parte médico del joven baleado en La Plata durante una pelea entre bandas

Los socios del gol: pedí la lámina de un pedazo de la historia de Estudiantes

“Estaba por explotarle el corazón”: el mozo que auxilió a Joaquín Levintón tras el infarto
+ Leidas

Otro escándalo con una concejal libertaria

La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago

Trump, Clinton, Woody... El álbum de fotos maldito de Epstein

Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof

Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes va por más gloria: Define el Torneo Clausura contra Racing

VIDEO. Arrancó el éxodo con la Brujita Verón a la cabeza

Fue a la final 2024 y se quedó a vivir en Santiago

River apura para sumar a Vera y a Prestianni
Espectáculos
“La Bayadera”: un tributo a su grandeza
Qué se sabe sobre la salud de Joaquín Levinton tras ser internado de urgencia
Se picó en la cocina: Yanina llegó a “MasterChef” y se enfrentó con La Joaqui
Agenda
Guía de cines
Política y Economía
El Gobierno denunció a la AFA por retener aportes previsionales e impositivos
“Chiqui” Tapia en la mira: secuestran 54 autos de alta gama
Máximo Kirchner convocó al PJ en medio de la tensión con Kicillof
Otro escándalo con una concejal libertaria
Con el uniforme puesto, Carlos Presti juró como ministro de Defensa
Policiales
Villa Elvira sangrienta: matan a un joven de un tiro en la cabeza
Los Hornos: el delito no afloja y crece el miedo
Entraron, rompieron todo y robaron $5 millones
VIDEO. Un accidente alteró la caravana pincha en UNO
Mateo Yagame: queda en suspenso una resolución
La Ciudad
VIDEO. El desafío de llenar el arbolito: compras anticipadas y ofertas al acecho
La Agremiación Médica Platense cortó a Ioma por falta de pago
El Tren Universitario viaja por la Ciudad a un cuarto de su capacidad
La UNLP distinguió a sus investigadores destacados
En Villa Castells crece el malestar de los vecinos por el agua: poca y turbia

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla