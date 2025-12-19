La "súper gripe", ¿puede llegar a La Plata? El análisis de expertos platenses: la vacuna, clave
La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias anuncia con orgullo el regreso de una de las tradiciones más queridas de la ciudad: el gran sorteo de un automóvil cero kilómetro, que se realizará el próximo 5 de enero a las 21 horas en Plaza Moreno, con un evento presencial que promete emoción, música y celebración comunitaria.
Los visitantes del Centro Comercial de Calle 12 ya pueden solicitar sus bonos en los comercios asociados, con cada compra realizada. Estos bonos son la llave para participar de este acontecimiento.
El día del sorteo, Plaza Moreno se transformará en un escenario de encuentro y celebración. Habrá shows en vivo, propuestas culturales y un clima festivo que acompañará la expectativa del momento central: el anuncio del ganador del automóvil.
La Asociación Amigos de Calle 12 y Adyacencias invita a toda la comunidad a ser parte de este regreso histórico. Porque más allá del premio, lo que se celebra es la continuidad de una tradición que une a vecinos, comerciantes y familias en un mismo abrazo de identidad y pertenencia.
Además, este próximo sábado 20 de diciembre, se realizará la “NOCHE DE LOS REGALOS - GALA DE LAS VIDRIERAS 2025" con comercios abiertos hasta las 22 hs. ofreciendo descuentos, beneficios y promociones a quienes se acerquen a realizar sus compras. Una excelente oportunidad para, aparte de llevarse los regalos, obtener sus BONOS para el sorteo del auto 0 Km, el próximo 5 de enero.
