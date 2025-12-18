Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Caputo salió a escrachar a los intendentes que cobran tasas altas
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Lali le le respondió a un libertario que la criticó por usar productos importados
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Suicidios en La Plata: psiquiatras y psicólogos dan charlas de salud mental en clubes
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Gran Hermano Generación Dorada: histórica actriz estaría a un paso de entrar a la casa
Además de aguinaldo, se confirmó cuándo cobran los haberes los jubilados de IPS
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Cuenta DNI de Banco Provincia: los descuentos en un supermercado de La Plata
El Gobierno denunció ante la Justicia al gremio de los controladores aéreos
Radiografía de la inflación en La Plata: en dos años, el micro dio un salto del 982%
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Aseguran que el cocinero “lucha por su vida"
Escuchar esta nota
Hay preocupación por la salud del chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", tras descompensarse durante un viaje al Sur de la Argentina. Fue por ese motivo que debió ser internado de urgencia. Tal como informó EL DIA; el cocinero se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.
Ahora se conoció el parte médico sobre la salud de Petersen, tras su excursión al Volcán Lanín que terminó de la peor manera. En el mismo se indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.
Cabe destacar que el grave estado de salud que atraviesa le impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.
"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.
"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. “Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales", aseguraron en el envió televisivo.
LE PUEDE INTERESAR
El chef Christian Petersen, internado de urgencia tras descompensarse en el Volcán Lanín
En tanto, familiares directos, incluida su esposa Sofía Zelaschi, se encuentran en San Martín de los Andes acompañando al chef.
Cabe recordar que Petersen, de 55 años, se había casado recientemente, el 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro. Días antes, el chef había manifestado públicamente su felicidad por este nuevo capítulo en su vida personal.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí