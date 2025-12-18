Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef
18 de Diciembre de 2025 | 13:08

Hay preocupación por la salud del chef Christian Petersen, conocido popularmente por haber participado como jurado de "El gran premio de la cocina", tras descompensarse durante un viaje al Sur de la Argentina. Fue por ese motivo que debió ser internado de urgencia. Tal como informó EL DIA; el cocinero se encuentra en terapia intensiva en el Hospital Ramón Carrillo, de San Martín de los Andes.

Ahora se conoció el parte médico sobre la salud de Petersen, tras su excursión al Volcán Lanín que terminó de la peor manera. En el mismo se indicó que presentaba un brote y una fibrilación auricular, una arritmia cardíaca caracterizada por un ritmo irregular y acelerado del corazón.

Cabe destacar que el grave estado de salud que atraviesa le impidió su traslado a Buenos Aires, donde se evaluaba su derivación a una clínica de mayor complejidad.

Qué le pasó a Christian Petersen

"Estaba en una excursión en el Sur, escalando el volcán Lalín y sufrió una afección cardíaca. Está internado en terapia intensiva, lo quieren trasladar, pero no mejora", contaron en el ciclo Puro Show, de El Trece.

"Durante el ascenso, el guía advirtió que no se encontraba bien y tuvieron que hacer un operativo de rescate", detallaron. “Lucha por su vida, es lo que dicen los medios locales", aseguraron en el envió televisivo.

 

En tanto, familiares directos, incluida su esposa Sofía Zelaschi, se encuentran en San Martín de los Andes acompañando al chef.

Cabe recordar que Petersen, de 55 años, se había casado recientemente, el 18 de abril, en una ceremonia íntima realizada en San Isidro. Días antes, el chef había manifestado públicamente su felicidad por este nuevo capítulo en su vida personal.

