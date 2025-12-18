Emotiva presentación del libro de La Tercera que Mata

En el auditorio del estadio UNO se presentó el libro “La Tercera que Mata, el nacimiento de la mística”, escrito por el propio Miguel Ignomiriello y el periodista Pedro Garay, en sintonía con el 60 aniversario. La denominación fue porque ese equipo no ganaba, mataba.

El evento contó con la presencia de destacados ex jugadores como Carlos Poletti, Bambi Flores, Carlos Pachamé, el preparador físico Carlos Cancela. También otros integrantes de aquel equipo y el destacado periodista Osvaldo Papaleo.

“Fue el puntapié del equipo que salió campeón en Old Trafford. De hecho 9 de los 11 que integraban el equipo principal se habían formado ahí”, recordó en una charla con este medio.

El miércoles 14 de diciembre de 1965 goleó a Independiente en un partido que se jugó a las 19 horas en el campo principal. Se producía un fenómeno especial con ese equipo: los hinchas iban al mediodía a ver los partidos de ese equipo. El día de la consagración había 20 mil hinchas que luego festejaron en 7 y 50 y luego en la Sede Social. Si hasta se adelantó al partido de Reserva.

Impuso el trabajo de doble turno, nutrición y alimentación, además de una vestimenta especial: viajaban con saco y corbata para sorpresa de todos. Además recordó que crearon una bebida energética que sería lo que luego sería el Gatorade.

“Estaba todo estudiado. Los jugadores perdían mucho peso y le buscamos la manera de que recuperaran pronto con una bebida denominada Litren”, dijo y destacó que en ese momento recibía muchas críticas por la intensidad de los entrenamientos. “Decían que los íbamos a matar a los jugadores”.

“Fue un trabajo de más de cinco años de charlas y entrevistas pero que básicamente se construyó en cada uno de los muchísimos asados en los cuales los protagonistas contaron y recordaron cada detalle de ese proceso que empezó en 1964”, contó Garay en la charla con este diario. “En realidad fueron siete los jugadores en Old Trafford formados en La Tercera: pero eran 9 porque faltaron Eduardo Manera y Bocha Flores, por lesiones”.