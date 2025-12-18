Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Deportes

Emotiva presentación del libro de La Tercera que Mata

18 de Diciembre de 2025 | 19:22

En el auditorio del estadio UNO se presentó el libro “La Tercera que Mata, el nacimiento de la mística”, escrito por el propio Miguel Ignomiriello y el periodista Pedro Garay, en sintonía con el 60 aniversario. La denominación fue porque ese equipo no ganaba, mataba.

El evento contó con la presencia de destacados ex jugadores como Carlos Poletti, Bambi Flores, Carlos Pachamé, el preparador físico Carlos Cancela. También otros integrantes de aquel equipo y el destacado periodista Osvaldo Papaleo.

“Fue el puntapié del equipo que salió campeón en Old Trafford. De hecho 9 de los 11 que integraban el equipo principal se habían formado ahí”, recordó en una charla con este medio.

El miércoles 14 de diciembre de 1965 goleó a Independiente en un partido que se jugó a las 19 horas en el campo principal. Se producía un fenómeno especial con ese equipo: los hinchas iban al mediodía a ver los partidos de ese equipo. El día de la consagración había 20 mil hinchas que luego festejaron en 7 y 50 y luego en la Sede Social. Si hasta se adelantó al partido de Reserva.

Impuso el trabajo de doble turno, nutrición y alimentación, además de una vestimenta especial: viajaban con saco y corbata para sorpresa de todos. Además recordó que crearon una bebida energética que sería lo que luego sería el Gatorade.

“Estaba todo estudiado. Los jugadores perdían mucho peso y le buscamos la manera de que recuperaran pronto con una bebida denominada Litren”, dijo y destacó que en ese momento recibía muchas críticas por la intensidad de los entrenamientos. “Decían que los íbamos a matar a los jugadores”.

LE PUEDE INTERESAR

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

LE PUEDE INTERESAR

"¡Esto sigue juntos!": Gastón "Vasco" Benedetti firmó la renovación con Estudiantes

“Fue un trabajo de más de cinco años de charlas y entrevistas pero que básicamente se construyó en cada uno de los muchísimos asados en los cuales los protagonistas contaron y recordaron cada detalle de ese proceso que empezó en 1964”, contó Garay en la charla con este diario. “En realidad fueron siete los jugadores en Old Trafford formados en La Tercera: pero eran 9 porque faltaron Eduardo Manera y Bocha Flores, por lesiones”.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Multimedia

Tags

Fútbol Infantil

Loterías y quinielas

Turf - Programas y resultados

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Deportes

Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club

"¡Esto sigue juntos!": Gastón "Vasco" Benedetti firmó la renovación con Estudiantes

A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026

¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Espectáculos
Quién era Christina Chambers, la periodista que fue hallada muerta con su marido
Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas
Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de More Rial en la cárcel
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
El insólito reclamo de Nicole Neumann: “Es peor”
Política y Economía
Se reúne el PJ bonaerense y busca definir una fecha de elecciones
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo
La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
La Ciudad
Corte de luz que afecta al gran parte de barrio Norte en La Plata: qué dijo Edelap
La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Policiales
VIDEO. Tres delincuentes robaron una perfumería en La Plata y huyeron
Abandonó a un bebé en una bolsa en Quilmes: lo dejó en una zanja
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla