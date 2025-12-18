Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios

En la recta final del año, y mientras familias y trabajadores empiezan a organizar las celebraciones, el Gobierno nacional oficializó una medida que impacta de lleno en el funcionamiento del sector público y genera expectativas en la actividad privada, especialmente en ciudades administrativas como La Plata.

¿Hay asueto el 24 y 31 de diciembre?

Sí. A nivel nacional el Gobierno argentino dispuso asueto administrativo para los empleados públicos nacionales los días 24 y 31 de diciembre de 2025, según lo establecido en el Decreto 883/2025, publicado en el Boletín Oficial.

La decisión alcanza al personal de la Administración Pública Nacional, con impacto en La Plata, donde funcionan numerosos organismos nacionales y dependencias descentralizadas.

El decreto, firmado por el presidente Javier Milei, fundamenta la medida en el carácter social y familiar de las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y en la necesidad de facilitar los preparativos, el descanso y el turismo interno.

“Estas fechas poseen un arraigado significado cultural, social y familiar para la población argentina, constituyendo tradicionalmente motivo de reunión y celebración”, señala el texto oficial.

El Gobierno aclaró que la medida no implicará gastos adicionales para el Estado y que los organismos deberán garantizar la continuidad de los servicios esenciales.

En la Provincia de Buenos Aires, se espera que en las próximas horas se publiquen los decretos, en donde se confirmen los asuetos para el 24 y 31 de diciembre.

Cómo queda el calendario

Con este esquema, los empleados públicos nacionales no trabajarán dos días seguidos en cada festividad:

24 y 25 de diciembre

31 de diciembre y 1° de enero

En los casos en que algún trabajador deba cumplir funciones durante los feriados inamovibles (25 de diciembre y 1° de enero), se aplicará el pago doble, tal como marca la normativa vigente.

Bancos: sin atención al público

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) confirmó que no habrá atención bancaria presencial los días:

24 y 25 de diciembre

31 de diciembre y 1° de enero

La medida rige en todo el país y también impacta en la actividad financiera platense. Desde el BCRA se otorgó asueto a su personal los días 24 y 31, e invitó a las entidades financieras a adherir al mismo esquema.

Si bien resta la confirmación formal de las cámaras bancarias (ABA, ABAPPRA, ABE y ADEBA), en años anteriores la adhesión fue total, por lo que se espera un funcionamiento limitado a canales digitales.

¿Qué pasa en el sector privado?

En el sector privado, la situación es distinta. El 24 y el 31 de diciembre son días laborables comunes, y la decisión de otorgar el día libre queda exclusivamente a criterio de cada empleador.

En caso de concederse el asueto, no se considera feriado y no corresponde pago adicional. Por eso, en comercios, industrias y servicios de La Plata y la región, cada empresa definirá su propio esquema.

La medida fue adoptada por el Ejecutivo en uso de las facultades que le otorga el artículo 99, inciso 1, de la Constitución Nacional, y vuelve a poner en primer plano el rol de La Plata como ciudad clave del empleo público en el cierre del año.

