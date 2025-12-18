Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
18 de Diciembre de 2025 | 18:22

Escuchar esta nota

El índice de desocupación en la Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, cuando alcanzaba el 6,9%. Aun así, el problema sigue siendo significativo: 1,4 millones de personas continúan buscando trabajo sin conseguirlo.

Los datos surgen del último informe de Mercado de Trabajo difundido por el INDEC, que también mostró una leve mejora en otros indicadores. La tasa de empleo creció 0,47 puntos, al pasar del 45% al 45,4%, mientras que la tasa de actividad subió de 48,3% a 48,6%, reflejando una mayor participación de personas en el mercado laboral.

Gran La Plata: desempleo por encima del promedio nacional

En el Gran La Plata, que comprende a La Plata, Berisso y Ensenada, la desocupación se ubicó en 8,1%, claramente por encima del promedio nacional. Según el informe oficial, el desempleo afecta a unas 39.000 personas en la región.

El dato marca un fuerte salto respecto del segundo trimestre de 2025, cuando el índice había sido del 6,9%, lo que evidencia un deterioro reciente del mercado laboral local.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una mejora: en el tercer trimestre de 2024, el desempleo en la región era del 9,7%, lo que equivale a unas 45.000 personas sin trabajo. En un año, el indicador bajó 1,6 puntos, aunque todavía se mantiene en niveles elevados.

LE PUEDE INTERESAR

Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios

LE PUEDE INTERESAR

Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata

Cómo se ubica La Plata frente a otras ciudades

Al comparar el Gran La Plata con otros conglomerados urbanos del país, la región aparece en la franja alta del ranking de desocupación:

Gran La Plata: 8,1%

Ciudad de Buenos Aires: 3,9%

Conurbano bonaerense: 7,6%

Mar del Plata: 6,8%

Bahía Blanca: 7,4%

Gran Córdoba: 7,4%

Gran Rosario: 8,9%

Gran Paraná: 5%

Gran Santa Fe: 6,2%

Río Cuarto: 6,9%

Santa Rosa–Toay: 8,5%

San Nicolás–Villa Constitución: 5,4%

Resistencia: 9,7%

Río Gallegos: 10,8%


El dato deja a la región platense por encima de grandes centros urbanos como Córdoba, Mar del Plata o Bahía Blanca, y solo por debajo de conglomerados con mayores dificultades estructurales como Rosario, Resistencia y Río Gallegos.

Si bien los indicadores nacionales muestran una leve recuperación, el Gran La Plata sigue exhibiendo un mercado laboral frágil, con un desempleo que no logra alinearse con la media del país. La fuerte presencia del empleo público, la caída del consumo y la debilidad del sector privado aparecen como factores clave para explicar la situación.

En una ciudad marcada por la administración estatal y los servicios, los números del INDEC confirman que la mejora macroeconómica todavía no se traduce de manera uniforme en el territorio.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de La Ciudad

Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios

Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata

La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock

Asueto por las Fiestas: qué pasará con los bancos
Deportes
La presentación del libro de La Tercera que Mata
Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club
"¡Esto sigue juntos!": Gastón "Vasco" Benedetti firmó la renovación con Estudiantes
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Espectáculos
Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas
Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de More Rial en la cárcel
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
El insólito reclamo de Nicole Neumann: “Es peor”
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
Policiales
VIDEO. Tres delincuentes robaron una perfumería en La Plata y huyeron
Abandonó a un bebé en una bolsa en Quilmes: lo dejó en una zanja
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Información General
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla