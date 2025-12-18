La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país

El índice de desocupación en la Argentina se ubicó en 6,6% durante el tercer trimestre de 2025, lo que representa una baja de 0,3 puntos porcentuales respecto del mismo período del año pasado, cuando alcanzaba el 6,9%. Aun así, el problema sigue siendo significativo: 1,4 millones de personas continúan buscando trabajo sin conseguirlo.

Los datos surgen del último informe de Mercado de Trabajo difundido por el INDEC, que también mostró una leve mejora en otros indicadores. La tasa de empleo creció 0,47 puntos, al pasar del 45% al 45,4%, mientras que la tasa de actividad subió de 48,3% a 48,6%, reflejando una mayor participación de personas en el mercado laboral.

Gran La Plata: desempleo por encima del promedio nacional

En el Gran La Plata, que comprende a La Plata, Berisso y Ensenada, la desocupación se ubicó en 8,1%, claramente por encima del promedio nacional. Según el informe oficial, el desempleo afecta a unas 39.000 personas en la región.

El dato marca un fuerte salto respecto del segundo trimestre de 2025, cuando el índice había sido del 6,9%, lo que evidencia un deterioro reciente del mercado laboral local.

Sin embargo, la comparación interanual muestra una mejora: en el tercer trimestre de 2024, el desempleo en la región era del 9,7%, lo que equivale a unas 45.000 personas sin trabajo. En un año, el indicador bajó 1,6 puntos, aunque todavía se mantiene en niveles elevados.

Cómo se ubica La Plata frente a otras ciudades

Al comparar el Gran La Plata con otros conglomerados urbanos del país, la región aparece en la franja alta del ranking de desocupación:

Gran La Plata: 8,1%

Ciudad de Buenos Aires: 3,9%

Conurbano bonaerense: 7,6%

Mar del Plata: 6,8%

Bahía Blanca: 7,4%

Gran Córdoba: 7,4%

Gran Rosario: 8,9%

Gran Paraná: 5%

Gran Santa Fe: 6,2%

Río Cuarto: 6,9%

Santa Rosa–Toay: 8,5%

San Nicolás–Villa Constitución: 5,4%

Resistencia: 9,7%

Río Gallegos: 10,8%



El dato deja a la región platense por encima de grandes centros urbanos como Córdoba, Mar del Plata o Bahía Blanca, y solo por debajo de conglomerados con mayores dificultades estructurales como Rosario, Resistencia y Río Gallegos.

Si bien los indicadores nacionales muestran una leve recuperación, el Gran La Plata sigue exhibiendo un mercado laboral frágil, con un desempleo que no logra alinearse con la media del país. La fuerte presencia del empleo público, la caída del consumo y la debilidad del sector privado aparecen como factores clave para explicar la situación.

En una ciudad marcada por la administración estatal y los servicios, los números del INDEC confirman que la mejora macroeconómica todavía no se traduce de manera uniforme en el territorio.