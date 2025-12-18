Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Policiales

Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar

Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
18 de Diciembre de 2025 | 16:56

Paola Espíndola, de 24 años y oriunda de la ciudad bonaerense de San Nicolás, fue apuñalada por su esposo Alejo Grisetti, también nicoleño, el pasado miércoles 10 de diciembre, aunque trascendió en las últimas horas, en la localidad de Campiglio, al norte de Italia. El episodio ocurrió durante la mañana, en el comedor de un hotel donde ambos trabajaban, mientras preparaban el desayuno.

De acuerdo a la información publicada por el medio italiano Il T Quotidiano, el agresor fue detenido el viernes 12 de diciembre, tras haber permanecido internado con heridas leves en el Hospital Santa Chiara. El hombre sufrió un corte accidental con el arma utilizada durante el ataque.

Según se informa, la detención fue confirmada por el juez de instrucción Enrico Borrelli, quien señaló que el interrogatorio se realizará en los próximos días, una vez que el acusado se recupere físicamente. Un dato aportado en la causa es que días después de que Espíndola y Grisetti se casaron, la joven empezó a ser víctima de violencia de género.

Sin testigos

La reconstrucción del hecho, a cargo de la fiscal Nadia La Femina, señala que la pareja, recientemente casada y residente en Potenza (sur de Italia), había llegado a Val Rendena unos diez días antes del episodio. Ambos se desempeñaban como camareros, recepcionistas y personal de restaurante en el hotel donde ocurrió el ataque.

Según esa reconstrucción, mientras organizaban las tareas de la mañana, el hombre tomó un cuchillo y apuñaló a su esposa, sin que hubiera otros testigos presentes. Grisetti la atacó a traición, dándole más de 20 puñaladas en el pecho, los brazos y la espalda. Para escapar de su agresor, la joven se arrojó desde un tercer piso.

Otros empleados del hotel escucharon los gritos y acudieron al lugar, donde encontraron a la joven tendida en el suelo, ensangrentada y con múltiples heridas.

Personal de emergencias y Carabineros intervinieron de inmediato y trasladaron a ambos al Hospital Santa Chiara. El estado de la mujer fue evaluado como muy grave, mientras que el agresor quedó internado en observación.

Fuera de peligro

Maira Espíndola, hermana de la joven y la única familiar que pudo viajar a Italia para acompañarla, comentó que los pulmones de Paola “están perforados (por eso tiene los drenajes, para sacar agua o sangre), pero evolucionan muy bien y por ello ya se encuentra fuera de peligro”.

Además, precisó que la víctima presenta “la escápula izquierda quebrada. El hígado está apuñalado en varios lugares, pero por milagro funciona bien ya que mientras se defendía cubrió de que no lastime los intestinos”, y que “el riñón derecho también fue apuñalado, pero funciona bien, hace pis normal”.

Por último, Maira detalló que su hermana sufrió una herida en la muñeca derecha que habría afectado un tendón. “Aparentemente se cortó un tendón, por lo que también hay que operarla para que no pierda la movilidad. Una vez que hagan las dos operaciones, le sacan los drenajes que tiene en ambos pulmones porque eso ya está bien, pero no quieren sacarlos hasta que operen de la escápula”, señaló.

En este contexto, la familia inició una colecta solidaria para afrontar los elevados costos del viaje y la estadía en Italia, así como los gastos médicos vinculados a la internación, las cirugías y la recuperación de la joven. También buscan reunir fondos para el regreso de ambas a la Argentina. Quienes deseen colaborar pueden hacerlo mediante transferencia bancaria al alias TODOS.POR.PAO, a nombre de Maira Espíndola.

 

