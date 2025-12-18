Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Lali le le respondió a un libertario que la criticó por usar productos importados
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Suicidios en La Plata: psiquiatras y psicólogos dan charlas de salud mental en clubes
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Todos los domingos, EL DIA se renueva: un pausa necesaria a los temas de siempre
Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.
La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:
• Hoy me ven volver. El tango y la resistencia cultural. El circuito del tango en La Plata parece ser algo que resiste a las nuevas corrientes musicales, épocas de sintetizadores y modas efímeras. No hay un día de la semana donde no se organice una milonga.
• Diciembre bajo la lupa: cerrar el año sin castigarse. Balances apresurados, metas incumplidas y la sensación de no haber hecho “lo suficiente” suelen marcar el último mes del calendario. Lejos de proponer fórmulas mágicas, especialistas invita a revisar el año con una mirada más honesta y menos punitiva.
• Vestirse para Navidad: tips y rituales de moda que celebran lo femenino. Colores simbólicos, prendas elegidas con intención y pequeños rituales que se repiten cada año. La vestimenta femenina en Navidad combina moda, emoción y tradiciones que atraviesan generaciones
• Laura Citarella, la cineasta que estuvo con el Papa. La realizadora platense fue invitada a una reunión de figuras del cine con el Sumo Pontífice. Intercambió unas palabras, le regaló una Vauquita y se sorprendió ante sus palabras sobre la necesidad de defender al cine.
Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.
