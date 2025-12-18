Todos los domingos, EL DIA se renueva: un pausa necesaria a los temas de siempre

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no.

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

• Hoy me ven volver. El tango y la resistencia cultural. El circuito del tango en La Plata parece ser algo que resiste a las nuevas corrientes musicales, épocas de sintetizadores y modas efímeras. No hay un día de la semana donde no se organice una milonga.

• Diciembre bajo la lupa: cerrar el año sin castigarse. Balances apresurados, metas incumplidas y la sensación de no haber hecho “lo suficiente” suelen marcar el último mes del calendario. Lejos de proponer fórmulas mágicas, especialistas invita a revisar el año con una mirada más honesta y menos punitiva.

• Vestirse para Navidad: tips y rituales de moda que celebran lo femenino. Colores simbólicos, prendas elegidas con intención y pequeños rituales que se repiten cada año. La vestimenta femenina en Navidad combina moda, emoción y tradiciones que atraviesan generaciones

• Laura Citarella, la cineasta que estuvo con el Papa. La realizadora platense fue invitada a una reunión de figuras del cine con el Sumo Pontífice. Intercambió unas palabras, le regaló una Vauquita y se sorprendió ante sus palabras sobre la necesidad de defender al cine.



Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.