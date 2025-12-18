Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Marcas y Tendencias

Diciembre bajo la lupa: cerrar el año sin castigarse, este domingo en EL DIA

Diciembre bajo la lupa: cerrar el año sin castigarse, este domingo en EL DIA
18 de Diciembre de 2025 | 15:57

Escuchar esta nota

Todos los domingos, EL DIA se renueva: un pausa necesaria a los temas de siempre

Crímenes, corrupción, inseguridad, una economía frágil. Aunque es indispensable contar todo, en ocasiones genera cansancio extremo. Por eso, EL DIA trae los domingos una propuesta diferente: exhibir lo que otros medios no. 

La edición del próximo domingo de EL DIA viene recargada y con varios temas de interés:

Hoy me ven volver. El tango y la resistencia cultural. El circuito del tango en La Plata parece ser algo que resiste a las nuevas corrientes musicales, épocas de sintetizadores y modas efímeras. No hay un día de la semana donde no se organice una milonga.   

Diciembre bajo la lupa: cerrar el año sin castigarse. Balances apresurados, metas incumplidas y la sensación de no haber hecho “lo suficiente” suelen marcar el último mes del calendario. Lejos de proponer fórmulas mágicas, especialistas invita a revisar el año con una mirada más honesta y menos punitiva. 

Vestirse para Navidad: tips y rituales de moda que celebran lo femenino. Colores simbólicos, prendas elegidas con intención y pequeños rituales que se repiten cada año. La vestimenta femenina en Navidad combina moda, emoción y tradiciones que atraviesan generaciones

Laura Citarella, la cineasta que estuvo con el Papa. La realizadora platense fue invitada a una reunión de figuras del cine con el Sumo Pontífice. Intercambió unas palabras, le regaló una Vauquita y se sorprendió ante sus palabras sobre la necesidad de defender al cine.


Y además, el suplemento de Economía Dominical y Séptimo Día -con la Carta de Lectores-, sumado a toda la información política, local, deportiva y policial.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla