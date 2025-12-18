Violento cruce en la Autopista Buenos Aires - La Plata entre un motociclista y un automovilista

Marcha contra la reforma laboral: arrancó la movilización a Plaza de Mayo
Un violento cruce en la Autopista Buenos Aires - La Plata podría haber terminado en tragedia, en medio de una discusión entre el conductor de una moto y el de un auto. Ocurrió en las últimas horas y un joven que circulaba por el camino registró el hecho.
El usuario de Twitter, Diego Gabriele, compartió las imágenes en la red social, donde detalló: “A las piñas en el medio de la autopista. En medio de la Buenos Aires - La Plata, un motociclista amenazó a un automovilista y hasta lo golpeó estando dentro del auto, lo acusaba de haberlo encerrado”.
Según se puede ver en las imágenes, durante la primera parte del video el Peugeot 208 circula mientras, sobre la banquina, intenta ingresar al camino una motocicleta. La segunda parte de la filmación, pasa directamente a la violencia física.
En un momento, la motocicleta logra ingresar a los carriles y se coloca del lado del conductor del auto, donde comienza una discusión que eleva el tono y se puede ver al motociclista golpear al automovilista.
Quien filma, se acerca a intentar calmar la situación y les pide que continúen mientras el motociclista insiste en que el auto arranque primero y le repite a la persona agredida: “Me estabas encerrando. Si te choco yo te rayo el auto nada más, si me chocas vos me matas”. Poco después, el Peugeot continuó su camino primero y no hubo que lamentar heridos.
