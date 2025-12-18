Quién era Christina Chambers, la periodista que fue hallada muerta con su marido

La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios
Se tensa la disputa entre Verónica Magario y el kirchnerismo
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Ataque de llanto y grabación suspendida: Wanda Nara no resistió el fallo a favor de Mauro Icardi y el futuro de sus hijas
"Falla multiorgánica": el parte médico de Christian Petersen y cómo es el estado de salud del reconocido chef
Corte de luz que afecta al gran parte de barrio Norte en La Plata: qué dijo Edelap
VIDEO. Diego Pepe: “La seguridad en La Plata se aborda con coordinación y la instalación de tecnología”
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
VIDEO. Tres delincuentes robaron una perfumería en La Plata y huyeron
Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de More Rial en la cárcel
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Abandonó a un bebé en una bolsa en Quilmes: lo dejó en una zanja
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
La periodista deportiva Christina Chambers, de 38 años, y su marido, el ex analista Johnny Rimes, de 41, fueron encontrados muertos en su departamento, mismo lugar en donde se encontraba el hijo en común, de tres años de edad.
En base a la información de la revista Newsweek, la principal teoría indica que se trataría de un “suicidio-homicidio”, ya que ambos tenían una herida de bala en la cabeza, aunque aún no hay una versión oficial definida, porque los cuerpos fueron hallados el pasado miércoles 17 de diciembre, y se aguardan los peritajes.
El mismo medio indicó que el Departamento de Policía de Hoover, Alabama, sostuvo que un familiar fue quien solicitó que la policía asista al domicilio para corroborar si el matrimonio se encontraba bien, ya que el mismo allegado no lograba comunicarse con ellos.
El departamento policial indicó: "Aunque la investigación está en sus primeras etapas, parece que estas muertes son el resultado de un asesinato/suicidio y no existe ninguna amenaza para el público relacionada con este caso".
Graduada de la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), la periodista deportiva se desempeñó en el medio WBRC desde 2015, durante seis años, aunque inició su recorrido profesional en WLTZ NBC38 de Georgia y realizó la cobertura de los deportes universitarios.
Luego de su paso por la más reconocida cadena, Chambers se alejó para realizar tareas intermitentes de su misma profesión. Más tarde se dedicó a dar clases de periodismo televisivo en una secundaria de Alabama.
Por último, la periodista retomó su faceta como atleta y volvió a correr en maratones, donde también ganó un amplio reconocimiento. La comunicadora fue distinguida en 2024 por su labor en el periodismo estudiantil, con el premio “Advisor of the Year”.
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí