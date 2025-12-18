Quién era Christina Chambers, la periodista que fue hallada muerta con su marido

La periodista deportiva Christina Chambers, de 38 años, y su marido, el ex analista Johnny Rimes, de 41, fueron encontrados muertos en su departamento, mismo lugar en donde se encontraba el hijo en común, de tres años de edad.

En base a la información de la revista Newsweek, la principal teoría indica que se trataría de un “suicidio-homicidio”, ya que ambos tenían una herida de bala en la cabeza, aunque aún no hay una versión oficial definida, porque los cuerpos fueron hallados el pasado miércoles 17 de diciembre, y se aguardan los peritajes.

El mismo medio indicó que el Departamento de Policía de Hoover, Alabama, sostuvo que un familiar fue quien solicitó que la policía asista al domicilio para corroborar si el matrimonio se encontraba bien, ya que el mismo allegado no lograba comunicarse con ellos.

El departamento policial indicó: "Aunque la investigación está en sus primeras etapas, parece que estas muertes son el resultado de un asesinato/suicidio y no existe ninguna amenaza para el público relacionada con este caso".

Graduada de la Universidad de Alabama, Birmingham (UAB), la periodista deportiva se desempeñó en el medio WBRC desde 2015, durante seis años, aunque inició su recorrido profesional en WLTZ NBC38 de Georgia y realizó la cobertura de los deportes universitarios.

Luego de su paso por la más reconocida cadena, Chambers se alejó para realizar tareas intermitentes de su misma profesión. Más tarde se dedicó a dar clases de periodismo televisivo en una secundaria de Alabama.

Por último, la periodista retomó su faceta como atleta y volvió a correr en maratones, donde también ganó un amplio reconocimiento. La comunicadora fue distinguida en 2024 por su labor en el periodismo estudiantil, con el premio “Advisor of the Year”.