Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara: pasará la Navidad con sus hijas

La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
A casi un año de los polémicos festejos de fin de año de Mauro Icardi con la China Suárez y sus hijas, un nuevo escándalo se avecina relacionado con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Es que un fallo en favor del jugador la quebró, no resistió y debieron suspender las grabaciones en Masterchef Celebrity.
Según trascendió, Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este, donde suele vacacionar en verano. Sin embargo, el futbolista tuvo el mismo pedido ante la Justicia, alegando que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray durante las fiestas de Año Nuevo.
En una primera instancia, la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, eso cambió cuando el jugador fue informado con las últimas novedades del club. La periodista Paula Varela informó en Intrusos (América TV) la decisión del juez con respecto al caso: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.
La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su ex pareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”. Según se pudo corroborar, Mauro Icardi ya no figura ni está inscripto en el listado de deudores alimentarios. Esto indicaría que el futbolista pagó su deuda para poder ingresar y salir del país sin ningún problema.
En este marco, la mediática se enteró de esta noticia durante las grabaciones de Masterchef Celebrity y no lo resistió. Según contó Guido Záffora, tuvo un ataque de llanto y se suspendió el rodaje.
“Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, todos los que estaban ahí lo vieron y se frenó la grabación. Se fue a su camarín y volvió a grabar”, reveló el periodista de espectáculos.
“Me dijeron ‘estamos grabando con ella, Wanda está desarmada’. El ataque de llanto fue frente a todos”, agregó. Finalmente, continuó la jornada pero con la angustia de la conductora a flor de piel.
