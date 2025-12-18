Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Espectáculos

Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara: pasará la Navidad con sus hijas

Mauro Icardi le ganó a Wanda Nara: pasará la Navidad con sus hijas
18 de Diciembre de 2025 | 19:38

Escuchar esta nota

A casi un año de los polémicos festejos de fin de año de Mauro Icardi con la China Suárez y sus hijas, un nuevo escándalo se avecina relacionado con las celebraciones de Navidad y Año Nuevo. Es que un fallo en favor del jugador la quebró, no resistió y debieron suspender las grabaciones en Masterchef Celebrity. 

Según trascendió, Wanda Nara habría pedido pasar Navidad con sus hijas en Punta del Este, donde suele vacacionar en verano. Sin embargo, el futbolista tuvo el mismo pedido ante la Justicia, alegando que debe jugar un partido el 3 de enero, por lo que se encontraría concentrando para el Galatasaray durante las fiestas de Año Nuevo.

En una primera instancia, la ex pareja habría llegado a un acuerdo por las fechas, sin embargo, eso cambió cuando el jugador fue informado con las últimas novedades del club. La periodista Paula Varela informó en Intrusos (América TV) la decisión del juez con respecto al caso: “Estoy hablando con la abogada de Lara Piro, acaba de resolver el juez. Acaba de salir la resolución, pasan Navidad con Mauro Icardi acá en Buenos Aires”.

La presencia del futbolista en el país podría traer complicaciones, debido a la gran deuda que tiene por la causa de alimentos de sus hijas. La empresaria manifestó el enojo con su ex pareja en reiteradas acusaciones por no pagar “la prepaga y la cuota de sus hijas”. Según se pudo corroborar, Mauro Icardi ya no figura ni está inscripto en el listado de deudores alimentarios. Esto indicaría que el futbolista pagó su deuda para poder ingresar y salir del país sin ningún problema.

Llanto y grabaciones suspendidas

En este marco, la mediática se enteró de esta noticia durante las grabaciones de Masterchef Celebrity y no lo resistió. Según contó Guido Záffora, tuvo un ataque de llanto y se suspendió el rodaje. 

“Ataque de llanto de Wanda. Lloró mucho, todos los que estaban ahí lo vieron y se frenó la grabación. Se fue a su camarín y volvió a grabar”, reveló el periodista de espectáculos. 

“Me dijeron ‘estamos grabando con ella, Wanda está desarmada’. El ataque de llanto fue frente a todos”, agregó. Finalmente, continuó la jornada pero con la angustia de la conductora a flor de piel.

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Espectáculos

"Falla multiorgánica": el último parte médico de Christian Petersen y el crítico estado de salud

Quién era Christina Chambers, la periodista que fue hallada muerta con su marido

Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de More Rial en la cárcel

“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Policiales
VIDEO. Tres delincuentes robaron una perfumería en La Plata y huyeron
Abandonó a un bebé en una bolsa en Quilmes: lo dejó en una zanja
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Información General
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Deportes
Emotiva presentación del libro de La Tercera que Mata
Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club
"¡Esto sigue juntos!": Gastón "Vasco" Benedetti firmó la renovación con Estudiantes
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
La Ciudad
Corte de luz que afecta al gran parte de barrio Norte en La Plata: qué dijo Edelap
La desocupación en el Gran La Plata creció al 8,1% y se ubica por encima del Conurbano y grandes ciudades del país
Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla