Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Espectáculos

“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con Sofía "La Reini" Gonet

“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con Sofía "La Reini" Gonet
18 de Diciembre de 2025 | 16:31

Escuchar esta nota

El humorista Homero Pettinato reveló que enfrentó una supuesta “extorsión” por mensaje, en donde le informaron que podría recibir una golpiza, a menos que entregue una elevada cantidad de dinero, sin embargo, el eje de su discurso se disolvió y terminó por reflexionar que no “sabe” tomar represalias.

En las historias de sus redes sociales, el hijo del conductor reveló la anécdota, a horas de haber renunciado a su programa de streaming y en el marco de una segunda y conflictiva separación de la influencer Sofía Gonnet, más conocida como “La Reini”.

En el video señaló: “Para agregar más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en Whatsapp que me decía que mi ex le había pagado US$10 mil para cagarme a trompadas y publicar todos los chats con ella”.

“Le dije que los mensajes más violentos ya habían sido vistos por todo el mundo y que la vergüenza ya pasó. Entonces, me dijo que si yo le daba US$20 mil, él no publicaba nada y me entregaba el material”, continuó el mediático.

En línea, Pettinato explicó: “Le respondí que se los iba a dar, pero que me deje ir al programa y que después seguíamos con la charla. Cuando salí, lo fui a denunciar por extorsión, porque es todo completamente falso, mi ex no te gasta un mango. Si alguien me va a pegar o publicar chats, siempre será ella”.

Es que Homero consideró llevar el caso a la justicia, hasta que dio un giro inesperado: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico súper desesperado por plata y pasar unas fiestas dignas con su familia y le expliqué que es mejor laburar”.

“Me di cuenta de que me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escuché, todo desesperado por tener las fiestas, mientras pensaba e imaginaba que yo le iba a transferir US$20 mil de la nada, y me da lástima, pero no puedo”, consideró.

Así que el mediático compartió un ejemplo anterior: “El año pasado había un constructor que laburaba en mi casa y trabajaba bárbaro. Parece que alguien de su familia tenía un problema de ludopatía con los casinos virtuales. Un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció”.

“Me dejó una deuda de $3 millones aproximadamente en materiales que no compró y la plata desapareció. Cuando me enteré que era un problema de ludopatía de un familiar suyo, se la perdoné también. Me doy cuenta de que tengo ese problemita”, cerró.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme

Guía de cines

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Espectáculos

El insólito reclamo de Nicole Neumann: “Es peor”

“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia

El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef

El chef Christian Petersen, internado de urgencia tras descompensarse en el Volcán Lanín
La Ciudad
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Asueto por las Fiestas: qué pasará con los bancos
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Deportes
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Información General
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó
Policiales
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla