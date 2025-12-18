“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con Sofía "La Reini" Gonet

Marcha contra la reforma laboral: arrancó la movilización a Plaza de Mayo
El humorista Homero Pettinato reveló que enfrentó una supuesta “extorsión” por mensaje, en donde le informaron que podría recibir una golpiza, a menos que entregue una elevada cantidad de dinero, sin embargo, el eje de su discurso se disolvió y terminó por reflexionar que no “sabe” tomar represalias.
En las historias de sus redes sociales, el hijo del conductor reveló la anécdota, a horas de haber renunciado a su programa de streaming y en el marco de una segunda y conflictiva separación de la influencer Sofía Gonnet, más conocida como “La Reini”.
En el video señaló: “Para agregar más condimentos escandalosos a mi fin de año, hoy me levanté con un tipo en Whatsapp que me decía que mi ex le había pagado US$10 mil para cagarme a trompadas y publicar todos los chats con ella”.
“Le dije que los mensajes más violentos ya habían sido vistos por todo el mundo y que la vergüenza ya pasó. Entonces, me dijo que si yo le daba US$20 mil, él no publicaba nada y me entregaba el material”, continuó el mediático.
En línea, Pettinato explicó: “Le respondí que se los iba a dar, pero que me deje ir al programa y que después seguíamos con la charla. Cuando salí, lo fui a denunciar por extorsión, porque es todo completamente falso, mi ex no te gasta un mango. Si alguien me va a pegar o publicar chats, siempre será ella”.
Es que Homero consideró llevar el caso a la justicia, hasta que dio un giro inesperado: “Lo iba a denunciar, pero al final me llamó por teléfono y es un chico súper desesperado por plata y pasar unas fiestas dignas con su familia y le expliqué que es mejor laburar”.
“Me di cuenta de que me cuesta tomar represalias sobre personas que hacen cosas malas, incluso un tipo que me trata de extorsionar por teléfono. Cuando lo escuché, todo desesperado por tener las fiestas, mientras pensaba e imaginaba que yo le iba a transferir US$20 mil de la nada, y me da lástima, pero no puedo”, consideró.
Así que el mediático compartió un ejemplo anterior: “El año pasado había un constructor que laburaba en mi casa y trabajaba bárbaro. Parece que alguien de su familia tenía un problema de ludopatía con los casinos virtuales. Un día se llevó todo un presupuesto y nunca más apareció”.
“Me dejó una deuda de $3 millones aproximadamente en materiales que no compró y la plata desapareció. Cuando me enteré que era un problema de ludopatía de un familiar suyo, se la perdoné también. Me doy cuenta de que tengo ese problemita”, cerró.
