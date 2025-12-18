La Plata, Berisso y Ensenada: buscan jóvenes con vocación periodística

Jóvenes de La Plata, Berisso y Ensenada, mayores de 23 años para ejercer el periodismo escrito combinado con lo audiovisual (excluyendo el deportivo).

Se privilegia la experiencia laboral en el medio o una amplia cultura general y haber aprobado al menos cuatro materias de carreras vinculadas con literatura, economía, ciencias políticas o abogacía.

Enviar CV a enviocvpostulantes2025@gmail.com