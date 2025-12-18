La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock

Marcha contra la reforma laboral: arrancó la movilización a Plaza de Mayo
El sector de los lácteos llega a esta instancia del año ubicado entre los nichos de negocios más golpeados por la crisis económica. La caída del consumo, combinada con el fuerte aumento de los costos operativos y las dificultades para acceder a financiamiento, complicó seriamente la supervivencia de las empresas del rubro. Desde Lácteos Verónica hasta SanCor, pasando por La Suipachense y Lácteos Vidal, numerosas compañías de la actividad lechera dieron muestras a lo largo de 2025 de enormes dificultades para adaptarse al modelo económico que impulsa La Libertad Avanza (LLA).
En los últimos días, otro nombre del sector expuso con crudeza el delicado momento que atraviesa la industria: Luz Azul. Su titular, Gabriela Benac, reconoció caídas en las ventas, la necesidad de absorber franquicias para evitar cierres y hasta la entrega de mercadería al personal como forma de pago.
En La Plata, esta láctea cuenta con tres locales. “La situación de la industria láctea es compleja. Hay una sobreproducción de leche en el mundo y particularmente en Argentina, donde existe un sobrestock muy grande, sobre todo de quesos. Por una cuestión de oferta, los precios se mantienen estables”, explicó la ejecutiva.
En ese contexto, Benac detalló que la empresa se ve obligada a incorporar locales franquiciados para no perder presencia comercial.
“Estamos absorbiendo cada vez más locales franquiciados para evitar que cierren y no perder participación en el mercado”, sostuvo.
Actualmente, Luz Azul cuenta con una red de 70 puntos de venta, de los cuales alrededor de 57 funcionan bajo el sistema de franquicias. Según explicó la empresaria, el deterioro económico de esos locales es cada vez más frecuente.
“Los franquiciados primero manifiestan que no pueden pagar la mercadería y, cuando vemos que se endeudan, les proponemos comprarles el local para que al menos puedan recuperar la inversión inicial”, afirmó.
Benac también remarcó que, frente a un consumo retraído, los clientes buscan precios bajos, lo que obliga a las lácteas a contener o incluso reducir los valores, resignando rentabilidad.
“Con el queso cremoso estamos perdiendo entre un 5% y un 6%. Hace tres meses lo habíamos aumentado, pero tuvimos que bajarlo un 20% porque hay ofertas en todos lados y necesitamos sostener lo que tenemos”, explicó en declaraciones radiales.
Finalmente, la titular de Luz Azul reveló que mantiene contacto frecuente con el presidente Javier Milei, aunque con escasas respuestas concretas para el sector.
“Chateo seguido con el Presidente. Él contesta, pero siempre vuelve a hablar de la macro. La baja de la inflación es maravillosa, pero exige trabajar muchísimo sobre la eficiencia para bajar costos. La no inflación con recesión es súper complicada. Hay un problema grave de consumo, pero parecería que no le interesa o no es su tema”, concluyó con dureza.
