La falta de agua potable volvió a golpear con fuerza al barrio La Cumbre, en la localidad de San Carlos, en la zona oeste de La Plata. En plena temporada de altas temperaturas, los vecinos denuncian que pasan horas —y en algunos casos días— sin una sola gota de agua en sus hogares, una situación que se arrastra desde hace años y que se vuelve crítica cada verano.

“Soy vecina de la calle 32 entre 135 y 136 y a esta hora no tenemos una gota de agua. Ya reclamé y no obtuve ninguna respuesta, no contestan”, relató Mónica Balsa, vecina de barrio visiblemente cansada por una problemática que parece no tener solución. Según indican, los cortes o la falta total de presión son moneda corriente y afectan tareas básicas como la higiene, la preparación de alimentos y el cuidado de niños y adultos mayores.

En otras declaraciones que hizo en exclusiva a el móvil de EL DIA, otro vecino llamado Daniel Tamagnini, comentó: "Esto data hace años, no vienen o vienen, miran dicen que están haciendo obras y se van. Ya hace diez años que pasa esto, no es de ahora. No se puede cargar la cisterna, encima ahora aumenta la cuota. Estoy pagando alrededor de 20mil pesos, estamos pagando por un servicio que no tenemos".

Por otro lado, José Luis Cosentino, vecinos de la misma zona también explicó: "No hay agua ni en invierno a veces, no llega a la cisterna que también compramos con plata de nuestros bolsillos".

En cuanto a como hacen para vivir con este calor que azota a toda la Región, Mónica, finalizó: "Yo compro agua en el supermercado y para bañarme vamos a buscar agua a la estación de servicio que está en 137 y 32. Del otro lado habría agua, pero de nuestra parte no. En las canillas no sale ni una gota de agua. Esta afectada casi toda la avenida 32 pero en los laterales tampoco hay agua", finalizaron.

Los reclamos apuntan directamente a la empresa prestataria del servicio, ABSA, a la que acusan de no brindar respuestas ni soluciones concretas pese a los reiterados llamados y reclamos formales. “Absa no responde”, es la frase que más se repite entre los vecinos del barrio.

La situación se agrava durante el verano, cuando el consumo aumenta y las temperaturas extremas hacen indispensable el acceso al agua potable. Sin embargo, lejos de tratarse de un problema excepcional, los habitantes de La Cumbre aseguran que se trata de una crisis estructural, ligada a la falta de inversión y mantenimiento en la red.

Mientras tanto, el malestar crece y los vecinos advierten que vivir sin agua en pleno verano se vuelve “inhumano”. Exigen una solución de fondo y respuestas urgentes para un derecho básico que, año tras año, sigue siendo una deuda pendiente en el oeste platense.

Vandalización en Los Hornos

Por otro lado, desde Absa informaron que fue vandalizada una perforación de agua en Los Hornos. Aseguran que robaron cables de alimentación y fusibles en la intersección de 167 y 66.

"Como resultado de este acto vandálico, el pozo está fuera de operación reduciendo la cantidad de agua disponible, para abastecer a la cisterna del Parque San Martín", precisaron.

En ese sentido expresaron: "Estos actos constituyen un delito que atenta directamente contra el derecho humano de acceso al agua, además de provocar el desvío de recursos que podrían utilizarse para la mejora en los servicios de agua y cloacas".

De esta forma la empresa prestataria recomendó a los usuarios "cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".