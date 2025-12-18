Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

La Ciudad

Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite

La problemática está instalada hace años y no tienen respuesta por parte de ABSA.

18 de Diciembre de 2025 | 13:30

Escuchar esta nota

La falta de agua potable volvió a golpear con fuerza al barrio La Cumbre, en la localidad de San Carlos, en la zona oeste de La Plata. En plena temporada de altas temperaturas, los vecinos denuncian que pasan horas —y en algunos casos días— sin una sola gota de agua en sus hogares, una situación que se arrastra desde hace años y que se vuelve crítica cada verano.

“Soy vecina de la calle 32 entre 135 y 136 y a esta hora no tenemos una gota de agua. Ya reclamé y no obtuve ninguna respuesta, no contestan”, relató Mónica Balsa, vecina de barrio visiblemente cansada por una problemática que parece no tener solución. Según indican, los cortes o la falta total de presión son moneda corriente y afectan tareas básicas como la higiene, la preparación de alimentos y el cuidado de niños y adultos mayores.

En otras declaraciones que hizo en exclusiva a el móvil de EL DIA, otro vecino llamado Daniel Tamagnini, comentó: "Esto data hace años, no vienen o vienen, miran dicen que están haciendo obras y se van. Ya hace diez años que pasa esto, no es de ahora. No se puede cargar la cisterna, encima ahora aumenta la cuota. Estoy pagando alrededor de 20mil pesos, estamos pagando por un servicio que no tenemos".

Por otro lado, José Luis Cosentino, vecinos de la misma zona también explicó: "No hay agua ni en invierno a veces, no llega a la cisterna que también compramos con plata de nuestros bolsillos". 

En cuanto a como hacen para vivir con este calor que azota a toda la Región, Mónica, finalizó: "Yo compro agua en el supermercado y para bañarme vamos a buscar agua a la estación de servicio que está en 137 y 32. Del otro lado habría agua, pero de nuestra parte no. En las canillas no sale ni una gota de agua. Esta afectada casi toda la avenida 32 pero en los laterales tampoco hay agua", finalizaron.

Los reclamos apuntan directamente a la empresa prestataria del servicio, ABSA, a la que acusan de no brindar respuestas ni soluciones concretas pese a los reiterados llamados y reclamos formales. “Absa no responde”, es la frase que más se repite entre los vecinos del barrio.

LE PUEDE INTERESAR

Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial

LE PUEDE INTERESAR

¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata

La situación se agrava durante el verano, cuando el consumo aumenta y las temperaturas extremas hacen indispensable el acceso al agua potable. Sin embargo, lejos de tratarse de un problema excepcional, los habitantes de La Cumbre aseguran que se trata de una crisis estructural, ligada a la falta de inversión y mantenimiento en la red.

Mientras tanto, el malestar crece y los vecinos advierten que vivir sin agua en pleno verano se vuelve “inhumano”. Exigen una solución de fondo y respuestas urgentes para un derecho básico que, año tras año, sigue siendo una deuda pendiente en el oeste platense.

Vandalización en Los Hornos

Por otro lado, desde Absa informaron que fue vandalizada una perforación de agua en Los Hornos. Aseguran que robaron cables de alimentación y fusibles en la intersección de 167 y 66.

"Como resultado de este acto vandálico, el pozo está fuera de operación reduciendo la cantidad de agua disponible, para abastecer a la cisterna del Parque San Martín", precisaron.

En ese sentido expresaron: "Estos actos constituyen un delito que atenta directamente contra el derecho humano de acceso al agua, además de provocar el desvío de recursos que podrían utilizarse para la mejora en los servicios de agua y cloacas".

De esta forma la empresa prestataria recomendó a los usuarios "cuidar las reservas de agua domiciliarias y utilizarlas en hidratación y quehaceres imprescindibles hasta la normalización del servicio".

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
Tags

Extravíos Hallazgos

Saludos

Guía de Profesionales

+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

Presupuesto 2026: Diputados le dio media sanción, pero no pudo derogar el financiamiento a discapacidad y las universidades
Últimas noticias de La Ciudad

Asueto por las Fiestas: qué pasará con los bancos

VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32

Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial

¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Policiales
Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell
Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso
La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
Impulsan un jury para el juez de la VTV y las multas de tránsito
Una supuesta megaestafa en Chascomús, a juicio oral
Espectáculos
El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef
El chef Christian Petersen, internado de urgencia tras descompensarse en el Volcán Lanín
Lali le le respondió a un libertario que la criticó por usar productos importados
Se conoció la primera imagen: Loly Antoniale regresó al país a un año y medio de su misteriosa desaparición de las redes sociales
¡Hay clásico italiano! Wanda Nara del Inter y ahora La China del Milan
Información General
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó
Deportes
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla