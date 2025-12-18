“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia

Marcha contra la reforma laboral: arrancó la movilización a Plaza de Mayo
Escuchar esta nota
La feroz interna familiar entre la ex tenista Gabriela Sabatini y su hermano Ova Sabatini, suma un nuevo capítulo en su larga novela y, según trascendió, la deportista tomó una decisión que cierra de una vez por todas las puertas a una futura reconciliación.
En A la Tarde (América TV), el periodista Daniel Fava informó sobre el reciente enojo de Gabriela con su hermano, tras una entrevista que él y su pareja brindaron en La divina noche de Dante Gebel.
“Salvo con su sobrina, que es con quien podría reconsiderar la relación”, inició con su información, para luego revelar el triste desenlace: “Es una decisión tomada de Gabriela Sabatini: la de no tener nunca más vínculo con su familia”.
Si bien hay varias teorías sobre cuál habría sido el desencadenante del quiebre entre los hermanos, la que más resuena es la de un conflicto económico por división de bienes luego del fallecimiento de “Betty”, la madre de ambos, en 2021.
La mala relación entre la familia habría sido tan grande que la ex tenista decidió no asistir a la mega boda de su sobrina, Oriana Sabatini. Ante las teorías, el equipo de A la Tarde se comunicó con Ova Sabatini para aclarar o desmentir la información, pero su palabra dejó más preguntas que respuestas. “Te agradezco la consulta, pero son temas muy personales de los que prefiero no hablar”, contestó.
