Corte de luz que afecta al gran parte de barrio Norte en La Plata: qué dijo Edelap

Con el intenso calor que azota a la Región uno de los cortes de energía eléctrica que afectaba este jueves en La Plata era en Barrio Norte.

De acuerdo al reclamo de usuarios, la interrupción se daba en las manzanas comprendidas por las calles 32 a 40 y las avenidas 7 a 19. Además, llegaron reclamos desde Parque Sicardi por un corte ocasionado a las 17 hs y que continúa en 16 y 659 debido a que "saltaron los fusibles".

Al respecto, desde la empresa Edelap, indicaron: "El Centro Operativo de la empresa detectó una anomalía en la zona y derivó el trabajo a la cuadrilla técnica que ya se encuentra en el lugar.

Mientras se trabaja en la restitución total, se está alimentando la zona con fuentes alternativas de energía".