Abandonó a un bebé en una bolsa en Florencio Varela: lo dejó en una zanja

Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, el caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.

Este martes pasadas las 23.00 una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y, al observar, vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.

De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercó hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado y se encontraba envuelto en una sábana.

El menor fue trasladado al Hospital Oller donde confirmaron que, tras las primeras evaluaciones, se encuentra internado en la parte de neonatología en buen estado de salud.

Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó registrada por las cámaras de seguridad cuando llevan al recién nacido y lo abandonan. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se presentó en las últimas horas en el hospital para visitar al menor, llamado Francisco y se busca identificar a la madre.