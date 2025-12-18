Abandonó a un bebé en una bolsa en Florencio Varela: lo dejó en una zanja

Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón
"Falla multiorgánica": el parte médico de Christian Petersen y cómo es el estado de salud del reconocido chef
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Libros, pósters, juegos y más a precios increíbles: aprovechá los descuentos con el Club EL DIA
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
Las remeras del Pincha, del Lobo y de Boca, no pueden faltar en el arbolito
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
Tu noticia, en EL DIA y eldia.com: comunicate por teléfono, WhatsApp o las redes sociales
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Escuchar esta nota
Un bebé fue abandonado dentro de una bolsa de compras en la localidad bonaerense de San Francisco Solano, el caso generó conmoción e indignación y se supo que el recién nacido se encuentra en buen estado de salud.
Este martes pasadas las 23.00 una vecina llamó al 911 para alertar que escuchó el llanto de un bebé y, al observar, vio que el recién nacido se encontraba dentro de una bolsa al lado de una zanja.
De manera inmediata, personal policial y del SAME se acercó hasta el lugar y constataron la presencia del bebé, de uno o dos meses, que había sido abandonado y se encontraba envuelto en una sábana.
El menor fue trasladado al Hospital Oller donde confirmaron que, tras las primeras evaluaciones, se encuentra internado en la parte de neonatología en buen estado de salud.
Por el momento se desconoce el paradero de la mujer que quedó registrada por las cámaras de seguridad cuando llevan al recién nacido y lo abandonan. La intendenta de Quilmes, Mayra Mendoza, se presentó en las últimas horas en el hospital para visitar al menor, llamado Francisco y se busca identificar a la madre.
Abandonaron a un bebé en una bolsa Florencio Varela: está internado, se está recuperando y esfá fuera de peligro pic.twitter.com/lLg38rzhtt— TN - Todo Noticias (@todonoticias) December 18, 2025
POR MES*
Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.
© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.
Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.
Bienvenido
Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
Bienvenido
Estimado lector, con sólo registrarse tendrá acceso a 80 artículos por mes en forma gratuita. Para más información haga clic aquí
DATOS PERSONALES
Ante cualquier inconveniente durante el inicio de sesión, por favor escribanos a sistemas@eldia.com
¿Querés recibir notificaciones de alertas?
Para comentar suscribite haciendo click aquí