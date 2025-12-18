Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Política y Economía |Polémica confesión del Presidente

Milei confirmó que Sturzenegger "festejó cuando salió campeón Estudiantes porque ganó uno de La Plata"

18 de Diciembre de 2025 | 10:50

Escuchar esta nota

El presidente Javier Milei volvió a hablar sobre el fútbol argentino en medio de la fuerte polémica que generó la definición del campeonato de la Liga Profesional 2025, y esta vez no sólo respaldó a Estudiantes de La Plata, sino que también mencionó a uno de sus principales colaboradores, Federico Sturzenegger, que encima es hincha de Gimnasia.

Milei celebró el título obtenido por Estudiantes tras una serie de hechos que marcaron la temporada: el pasillo y triunfo sobre Rosario Central, eliminar a Central Córdoba de Santiago del Estero, su triunfo en el clásico que lo llevó a la final del Clausura y luego la consagración en la definición ante Racing por penales. 

Milei explicó que apoyó al Pincha porque consideró que la forma en que se manejó el campeonato generó injusticias, en particular con la decisión de la AFA de otorgar el título liguero a Rosario Central por puntos acumulados en la tabla anual, antes de jugar las fases finales. Milei sostuvo que esa medida le restaba valor deportivo al campeonato y afectaba la historia misma del fútbol argentino. 

En ese marco, Milei resaltó el rol de Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado y figura clave en su equipo económico, señalándolo como alguien que, según el presidente, también “festejó el título de Estudiantes”. Milei llegó incluso a mencionar públicamente a Sturzenegger como un “campeón mundial de la desregulación”, en un tono que mezcla humor político con respaldo a la decisión de Estudiantes de no someterse a lo que consideraron una imposición injusta por parte de la AFA.

"Federico es un ser humano tan increíble que él siendo hincha de Gimnasia festejó cuando salió campeón Estudiantes porque ganó uno de La Plata"

