Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de Morena Rial en la cárcel

Asuetos, feriados y calendario: las dudas de Navidad y Año Nuevo en la administración pública y los servicios
VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista
Marcha contra la reforma laboral: tras movilizar a Plaza de Mayo, la CGT amenazó con un paro nacional
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón: el comunicado oficial del club
En la costa bonaerense: apareció uno de los cetáceos menos conocidos del mundo
"Rehenes": enojo en La Libertad Avanza platense por la suspensión de la sesión en el Concejo Deliberante
"Falla multiorgánica": el parte médico de Christian Petersen y cómo es el estado de salud del reconocido chef
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
Milei confirmó que Sturzenegger, hincha de Gimnasia, "festejó cuando salió campeón Estudiantes"
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
Una joven argentina apuñalada en Italia por su marido, también argentino: se arrojó de un tercer piso para escapar
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Motochorros impunes: dueños de la calle y del terror en La Plata
Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes
VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
¿Mesa adentro o mesa afuera? cómo estará la Nochebuena y Navidad en La Plata
Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno
La polémica influencer, Morena Rial, acaba de dar un giro inesperado en su vida en medio de su detención en la Unidad 51 de Magdalena: consiguió trabajo nuevo en la cárcel.
El domingo pasado, el abogado que acompañó a la hija de Jorge Rial durante todo su proceso de detención, Alejandro Cipolla, comunicó su decisión de apartarse del caso y dejar de representar a la joven.
El periodista Guido Záffora contó en DDM las últimas novedades con respecto a la nueva vida de Morena en la cárcel, luego de que le negaran la prisión domiciliaria. "Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, reveló.
Entre otras de las situaciones que trascendieron en las últimas semanas, Yanina Latorre informó que la mediática habría enviado su casting para participar de la nueva edición de Gran Hermano, “Generación Dorada”. Sin embargo, ella negó la información.
