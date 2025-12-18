Del casi embarazo a ponerse a trabajar: la nueva vida de Morena Rial en la cárcel

La polémica influencer, Morena Rial, acaba de dar un giro inesperado en su vida en medio de su detención en la Unidad 51 de Magdalena: consiguió trabajo nuevo en la cárcel.

El domingo pasado, el abogado que acompañó a la hija de Jorge Rial durante todo su proceso de detención, Alejandro Cipolla, comunicó su decisión de apartarse del caso y dejar de representar a la joven.

El periodista Guido Záffora contó en DDM las últimas novedades con respecto a la nueva vida de Morena en la cárcel, luego de que le negaran la prisión domiciliaria. "Arrancó a trabajar en la prisión de Magdalena en admisión, es administrativa, el horario que hace es de 8 a 14 y de 15 a 18 horas”, reveló.

Entre otras de las situaciones que trascendieron en las últimas semanas, Yanina Latorre informó que la mediática habría enviado su casting para participar de la nueva edición de Gran Hermano, “Generación Dorada”. Sin embargo, ella negó la información.