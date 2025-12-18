Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

En La Plata, el histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32

18 de Diciembre de 2025 | 13:52

Escuchar esta nota

La cuenta regresiva hacia fin de año ya empezó en La Plata y, como ocurre desde hace décadas, la ciudad vuelve a vibrar con una de sus tradiciones más emblemáticas: la quema de muñecos. En Barrio Norte, el histórico momo de la rambla de 32 y 10 ya avanza con sus trabajos y vuelve a captar la atención de vecinos y curiosos que se acercan a seguir de cerca el proceso.

El proyecto está a cargo del grupo "Somos 10y36", que en los últimos años se consolidó como uno de los referentes de la celebración. En 2024 sorprendieron con un barco pirata de gran despliegue y, este año, redoblan la apuesta con una propuesta bien anclada en la cultura digital.

El muñeco de esta edición es un homenaje a los personajes que explotaron en redes durante 2025. Entre las figuras que ya pueden verse en la estructura aparecen Tralalero Tralalá, Balerina Capuchina y Chimpancini Bananini, íconos virales que despertaron risas, memes y millones de reproducciones en plataformas digitales.

“Tratamos de que el muñeco tenga algo con lo que la gente se identifique”, explicó Nicolás, uno de los referentes del grupo. “El año pasado fue el barco pirata y este año decidimos ir por lo que marcó el pulso de las redes. La idea es que cuando los vecinos lo vean digan ‘esto es de ahora, esto es de este año’”.

Según contó, el trabajo comenzó hace varias semanas y se sostiene a pulmón, con el esfuerzo colectivo del barrio. “Es una tradición muy platense. Acá hay vecinos que colaboran con materiales, otros con tiempo, otros acercan una mano o algo para compartir. Eso es lo más lindo: el muñeco une al barrio”, señaló.

La quema de muñecos, una costumbre que se transmite de generación en generación, vuelve así a transformar las esquinas de la ciudad en puntos de encuentro. En Barrio Norte, el momo de 32 y 10 ya se perfila como uno de los protagonistas de la celebración, combinando trabajo artesanal, humor y una lectura actual de la cultura popular.

Mientras avanzan los detalles finales, la expectativa crece. Como cada diciembre, La Plata se prepara para despedir el año con fuego, creatividad y la identidad barrial intacta.

