Policiales

VIDEO. Tres delincuentes robaron una perfumería en La Plata y huyeron

18 de Diciembre de 2025 | 18:45

Tres hombres quedaron grabados en la cámara de seguridad de una perfumería ubicada en Villa Elvira, tras perpetrar un robo y escapar. El hecho ocurrió en las últimas horas en 120 entre 76 y 77, de la localidad platense. 

Según indicaron los dueños del local, los delincuentes ingresaron fingiendo ser clientes y, en un descuido, comenzaron a sustraer mercadería para esconderlos entre sus pertenencias. Poco después, escaparon. 

En cuestión de segundos lograron su cometido pero la cámara de seguridad logró captar sus movimientos y la denuncia, con este material, avanza en la investigación para identificarlos.

Comerciantes y vecinos de la zona aseguraron que son delincuentes conocidos del barrio y que no es la primera vez que habrían atacado. No se registraron heridos.

 

