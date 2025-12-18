Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

La Ciudad

Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata

Será este sábado, con opción de circuito libre o rondín en bus. Se podrán conocer distintos espacios platenses con visitas guiadas, música en vivo y más propuestas.

Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata
18 de Diciembre de 2025 | 17:17

Escuchar esta nota

La Municipalidad de La Plata invita a participar de una nueva edición de La Noche de los Templos, una iniciativa que busca celebrar y dar a conocer las distintas religiones y creencias con representación en la ciudad a través de un recorrido por iglesias, capillas, santuarios y templos en los que se desarrollarán diversas actividades.

Realizada en conjunto con la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Fundación Emile Coutaret, la propuesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre entre las 20:00 y las 23:00 y el público tendrá la opción de movilizarse por sus propios medios o de comprar un boleto a $5 mil para un bus especial en las paradas habilitadas.

Quienes elijan el rondín podrán abordarlo en la Catedral de la Inmaculada Concepción (14 entre 51 y 53), la Parroquia San Francisco de Asís (12 entre 68 y 69) o la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (4 entre 43 y 44) y subir y bajar en cualquiera de las demás estaciones.

Además de esos tres espacios, el circuito también recorrerá el Santuario de Schoenstatt (15 y 53), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (53 entre 10 y 11), la Iglesia Evangélica Luterana (10 entre 60 y 61), el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (diagonal 74 entre 3 y 4) y el espacio de Masonería (49 entre 12 y 13).

Vale destacar que en todas las paradas se realizarán diversas actividades, como visitas guiadas por los espacios religiosos, exposiciones, proyecciones, recitales musicales y presentaciones corales. También habrá stands de programas y proyectos, charlas informativas y sorteos.

 

