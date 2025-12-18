Se viene una nueva edición de la Noche de los Templos en La Plata

La Municipalidad de La Plata invita a participar de una nueva edición de La Noche de los Templos, una iniciativa que busca celebrar y dar a conocer las distintas religiones y creencias con representación en la ciudad a través de un recorrido por iglesias, capillas, santuarios y templos en los que se desarrollarán diversas actividades.

Realizada en conjunto con la Mesa de Diálogo Interreligioso de La Plata y la Fundación Emile Coutaret, la propuesta tendrá lugar el sábado 20 de diciembre entre las 20:00 y las 23:00 y el público tendrá la opción de movilizarse por sus propios medios o de comprar un boleto a $5 mil para un bus especial en las paradas habilitadas.

Quienes elijan el rondín podrán abordarlo en la Catedral de la Inmaculada Concepción (14 entre 51 y 53), la Parroquia San Francisco de Asís (12 entre 68 y 69) o la Capilla del Colegio Nuestra Señora de la Misericordia (4 entre 43 y 44) y subir y bajar en cualquiera de las demás estaciones.

Además de esos tres espacios, el circuito también recorrerá el Santuario de Schoenstatt (15 y 53), la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días (53 entre 10 y 11), la Iglesia Evangélica Luterana (10 entre 60 y 61), el Templo de la Iglesia Evangélica Metodista Argentina (diagonal 74 entre 3 y 4) y el espacio de Masonería (49 entre 12 y 13).

Vale destacar que en todas las paradas se realizarán diversas actividades, como visitas guiadas por los espacios religiosos, exposiciones, proyecciones, recitales musicales y presentaciones corales. También habrá stands de programas y proyectos, charlas informativas y sorteos.