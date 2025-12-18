Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas

Una amenaza a una vecina resultó en la detención de dos adolescentes por tenencia de arma de fuego y estupefacientes con fines de comercialización en 169 y 523, de Abasto.

La vecina de las dos chicas de 18 y 19 años denunció el pasado 13 de noviembre que había sido amenazada por estas dos personas, con quienes tenía conflictos previos, con un arma de fuego. Tras ello, comenzó la investigación.

Una vez que se las identificó, se confirmó que cargaban con denuncias por venta de estupefacientes. Por medio de una orden de allanamiento en la intersección de 169 y 523, personal de la comisaría 7ª y el Grupo Táctico Operativo (GTO), fueron detenidas.

Durante el allanamiento se hallaron dos armas de fuego marca Bersa cal. 40 y 9 mm con la numeración limitada; había 260 gramos de cocaína para comercializar, una balanza de precisión, una moto Honda Wave robada, cinco cédulas de identificación de rodados, celulares y dinero en efectivo.

Se las imputó y detuvo por “amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego, narcotráfico y encubrimiento”. La motocicleta tenía pedido de captura desde abril pasado, siendo sustraída en San Carlos.