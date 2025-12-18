Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

Enviar Sugerencia
Conectarse a través de Whatsapp
Clasificados Fúnebres
Mercados Online
Temas del día:
ÚLTIMAS NOTICIAS
Buscar

Pedí hoy gratis con EL DIA la tarjeta del Cartonazo: pozo de $1.000.000 y línea de $300.000

Policiales

Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas

Dos jóvenes amenazaron con un arma a su vecina en Abasto y fueron detenidas
18 de Diciembre de 2025 | 16:11

Escuchar esta nota

Una amenaza a una vecina resultó en la detención de dos adolescentes por tenencia de arma de fuego y estupefacientes con fines de comercialización en 169 y 523, de Abasto. 

La vecina de las dos chicas de 18 y 19 años denunció el pasado 13 de noviembre que había sido amenazada por estas dos personas, con quienes tenía conflictos previos, con un arma de fuego. Tras ello, comenzó la investigación. 

Una vez que se las identificó, se confirmó que cargaban con denuncias por venta de estupefacientes. Por medio de una orden de allanamiento en la intersección de 169 y 523, personal de la comisaría 7ª y el Grupo Táctico Operativo (GTO), fueron detenidas. 

Durante el allanamiento se hallaron dos armas de fuego marca Bersa cal. 40 y 9 mm con la numeración limitada; había 260 gramos de cocaína para comercializar, una balanza de precisión, una moto Honda Wave robada, cinco cédulas de identificación de rodados, celulares y dinero en efectivo. 

Se las imputó y detuvo por “amenazas agravadas, tenencia ilegal de arma de fuego, narcotráfico y encubrimiento”. La motocicleta tenía pedido de captura desde abril pasado, siendo sustraída en San Carlos.

 

Las noticias locales nunca fueron tan importantes
SUSCRIBITE a esta promo especial
Suscribirme
+ Comentarios

Para comentar suscribite haciendo click aquí

Más Noticias

Plateas agotadas para la final Estudiantes vs Platense y solo quedan generales: así sigue la venta de entradas

Tragedia en Plaza Moreno: sufrió un paro cardíaco mientras conducía, se estrelló y falleció

Antes de salir, al taller: la revisión del coche arranca en $100 mil

"Le gatillaron tres veces a una empleada": dramático relato del dueño de la panadería atacada en La Plata

Edificios cerrados y abandonados en La Plata, un dolor de cabeza para los vecinos

VIDEO.- Motochorros "polirrubro" en La Plata: en un suspiro y a los tiros roban en pollajería, panadería y una YPF
+ Leidas

Asesinaron a sangre fría a un futbolista en Ecuador, el cual enfrentó varias veces a Estudiantes

Estudiantes, en modo final: Domínguez define quiénes reemplazan a los tocados Palacios y Arzamendia

Fatal descompensación al volante: quién era el hombre que murió en Plaza Moreno

¡Atención Pinchas! Las tres alternativas para llegar al estadio de San Nicolás en auto

AFA, el pasillo, Domínguez y más: lo que dejó la explosiva charla con Verón

Refuerzos, semillero y armado del plantel: Gimnasia y el proyecto 2026 de Zaniratto, que ya está en marcha

Estudiantes y el duelo con Platense que dio inicio a la mística

VIDEO. El drama de la zona roja de La Plata: “Falta decisión política”, reclaman los vecinos
Últimas noticias de Policiales

VIDEO. Violento cruce en la Autopista La Plata entre un motociclista y un automovilista

Detuvieron a un joven por un violento intento de robo armado en una vivienda de City Bell

Crónica del terror: qué se sabe del hombre que golpeó a su pareja y casi mata al suegro en Berisso

La “Banda del Tiburón”, una amenaza en La Plata
La Ciudad
La crisis de las lácteas: una cadena con tres locales en La Plata en alerta por la caída del consumo y el sobrestock
Asueto por las Fiestas: qué pasará con los bancos
VIDEO. El histórico muñeco de Barrio Norte ya avanza con sus trabajos en la 32
Otro verano sin agua en La Plata: vecinos de La Cumbre denuncian una crisis que se repite
Alertan por obras ilegales en un humedal protegido de Ignacio Correas: denuncian violación de una orden judicial
Deportes
Estudiantes presentó la apelación ante el TAS por la sanción a Verón
A la espera del Pincha: así quedó la fase previa de la Copa Libertadores 2026
¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
La Finalissina entre Argentina y España ya tiene día y horario confirmado
Se viene el mega álbum del Mundial 2026: cuánto saldría cada paquete de figuritas... ¿y llenarlo?
Espectáculos
“Me iba a venir a pegar”: Homero Pettinato y la “extorsión” que sufrió en medio del escándalo con "La Reini"
El insólito reclamo de Nicole Neumann: “Es peor”
“Nunca más”: Gabriela Sabatini y el gran quiebre con su familia
El parte médico de Christian Petersen: cómo es el estado de salud del reconocido chef
El chef Christian Petersen, internado de urgencia tras descompensarse en el Volcán Lanín
Información General
El Papa León XIV hará beato al empresario argentino Enrique Shaw: ¿qué milagro se le adjudica?
Operación Barbarroja: el peor error de Hitler en la Segunda Guerra Mundial
Los números de la suerte del jueves 18 de diciembre de 2025, según el signo del zodíaco
Trasplantes: Argentina superó este año la cifra histórica
Un equipo platense ganó un premio por descifrar una patología y lo donó

ESTA NOTA ES EXCLUSIVA PARA SUSCRIPTORES

HA ALCANZADO EL LIMITE DE NOTAS GRATUITAS

Para disfrutar este artículo, análisis y más,
por favor, suscríbase a uno de nuestros planes digitales

¿Ya tiene suscripción? Ingresar

Full Promocional mensual

$690/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $6470

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Acceso a la versión PDF

Beneficios Club El Día

Suscribirme

Básico Promocional mensual

$530/mes

*LOS PRIMEROS 3 MESES, LUEGO $4190

Acceso ilimitado a www.eldia.com

Suscribirme
Ver todos los planes Ir al Inicio
cargando...
Básico Promocional mensual
Acceso ilimitado a www.eldia.com
$530.-

POR MES*

SUSCRIBIRME
*Costo por 3 meses. Luego $4190.-/mes

Diario El Día de La Plata, fundado el 2 de Marzo de 1884.

© 2025 El Día SA - Todos los derechos reservados.

Registro DNDA Nº RL-2024-69526764-APN-DNDA#MJ Propietario El Día SAICYF. Edición Nro. 6986 Director: Raúl Kraiselburd. Diag. 80 Nro. 815 - La Plata - Pcia. de Bs. As.

Mustang Cloud - CMS para portales de noticias

¿Querés recibir notificaciones de alertas?

Para ver nuestro sitio correctamente gire la pantalla