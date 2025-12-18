Estimado lector, muchas gracias por su interés en nuestras notas. Hemos incorporado el registro con el objetivo de mejorar la información que le brindamos de acuerdo a sus intereses. Para más información haga clic aquí

¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes

¡Somos Campeones del Mundo! Hace 3 años La Plata se teñía de celeste y blanco: el recuerdo, en imágenes
18 de Diciembre de 2025 | 12:16

Escuchar esta nota

Hace tres años exactos La Plata se vestía de fiesta, en sintonía con lo que ocurría en cada rincón del país. "¡Somos campeones del mundo!" fue la frase más escuchada ese 18 de diciembre de 2022 por el título que obtenía la Selección Argentina en el Mundial de Qatar, tras derrotar a Francia por penales en la final. Por eso las calles platenses de tiñeron de celeste y blanco, y todo fue festejo en la tradicional esquina de 7 y 50.

Se trató de la tercera vez en la historia de nuestro país que se levantaba la tan ansiada Copa del Mundo. Por eso todo es fue celebración. Llantos, abrazos y gargantas enrojecidas se mezclaron con el grito de "¡dale campeón!" una y otra vez. Hasta el cansancio. La Scaloneta le regaló al pueblo una de las mayores alegrías de los últimos tiempos y es por eso que la fiesta fue interminable en nuestra ciudad y en cada barrio se hizo sentir la felicidad.

Como se dijo, 7 y 50 fue el epicentro de los festejos. La esquina fue copada por los hinchas argentinos que, en su mayoría, llevaron con orgullo la camiseta albiceleste, con el Messi estampado en sus espaldas, genio y figura de ese Mundial. 

El pitazo final del árbitro polaco, que decretó la victoria y la posterior consagración, fue motivo suficiente para que el Centro de La Plata se llene de vecinos que flamearon sus banderas y aportaron todo el color en una jornada histórica, sin dudas inolvidable. Familias enteras recorrieron desde sus barrios en su autos a puro bocinazo. Grandes y chicos se congregaron en la esquina más famosa de la Ciudad para generar una caravana interminable, desde Plaza Italia hasta Plaza Rocha.

La Plaza Moreno, corazón de La Plata, también fue escenario de los festejos. Allí tiñeron de celeste y blanco cada espacio y cortaron el tránsito para dar rienda suelta a esta alegría que brindó el equipo conducido por Lionel Scaloni.

Pero también en la periferia se festejó a lo grande. En City Bell y Villa Elisa, por ejemplo, cortaron el Camino Centenario, mientras otros se juntaron en las plazas principales de esas localidades del norte platense. Vecinos reportaron además que en 7 y 32,  en 7 y 72, y el centro de Los Hornos también hubo desborde de alegría. 

Caras pintadas de celeste y blanco, el ruido ensordecedor de las vuvuzelas, banderas argentinas, todo fue válido a la hora de los festejos. Todos, por igual, salieron a las calles a festejar y se pudo ver a muchos con lágrimas en sus ojos por este logro de la Selección.

"En Argentina nací/ tierra de Diego y Lionel/ de los pibes de Malvinas que jamás olvidaré", coreaban los hinchas, en lo que se transformó en el hit de este Selección versión 2022. 

El móvil del diario EL DIA ese día salió al centro platense y la mayoría de los testimonios apuntaron a Lionel Messi. Es que además de haber jugado un Mundial brillante, fue determinante para que la Scaloneta se quede con el máximo trofeo del fútbol a nivel selecciones. "Messi te amo", decían una y otra vez los entrevistados, mientras de fondo sonaban las cornetas y los cánticos.

Hoy, a tres años de semejante logro, vale la pena recordar los festejos que tuvieron lugar en La Plata. Este es un resumen de fotos y videos imposibles de borrar de la memoria.

